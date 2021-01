Bildspecial: De kastade loss från vardagen och ankrade i lock-down – hemma efter ett år i båt

Ett år, varav 40 dagar guppandes i en vik utan att få gå i land med två ganska små barn. Mattias Sahlén skrattar när han tänker tillbaka på den tiden när vi tar en telefonintervju i dessa pandemitider.

- Där och då gällde det att hålla sig positiv. Inget blir ju bättre av att man går och surar, säger han.

Men vi kanske ska börja från början. Mattias och Hanna Sahlén ville umgås med barnen och uppleva roliga saker tillsammans innan barnen blev för stora.

Lösningen blev att köpa en segelbåt, ta tjänstledigt i ett år och segla till Medelhavet via kanalerna genom Europa.

- Vi hade inte seglat så mycket innan, bara i Vänern. Men vi lärde oss allt eftersom och skrev ner varje misstag. Till slut hade vi en ordentlig checklista.

Hela resan finns nu dokumenterad, dag för dag. Och vännerna kunde följa den på Instagram.

Rent praktiskt löste de sonen Elias skolgång genom att han började skolan ett år för tidigt för att kunna ansluta till sina jämnåriga när de kom hem, lagom till andra klass.

Resan påbörjades i juni 2019 med segling över Vänern och Göta älv och vidare till Lübeck. De fortsatte sedan via kanalerna till Port Saint Louis vid Medelhavet.

- Där hade vi lite tur. Det var så varmt och torrt att många kanaler i Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike stängdes på grund av för låg vattennivå. De som påbörjade resan två veckor efter oss blev fast i kanalerna, säger Mattias.

Väl i Medelhavet följde en paradishöst med sol, bad, valar, delfiner, vackra vikar och hamnar längs den spanska östkusten.

Jul och nyår tillbringade familjen i Malaga med nära och kära som rest ner.

Samtidigt som familjen Sahlén seglade över till Ibiza i ö-gruppen Balearerna hopade sig Covid-19-rapporterna över Spanien.

Men på Ibiza fortsatte paradislivet med vackra strandhugg.

Så blev det dags att segla till Mallorca.

- Vi började med att lägga oss på svaj i en skyddad vik på västra Mallorca, Santa Ponsa. Där sade vi till varandra att "här skulle vi kunna ligga ett tag". Då visste vi inte hur länge det skulle bli, säger Mattias och skrattar lite.

Efter några dagar kunde de se från båten hur stränderna tömdes på folk och hur poliserna åkte runt med högtalare. Spanien hade gjort en total lock-down på grund av pandemin.

För familjen ombord på båten innebar det att de inte fick gå i land, inte bada(!) och inte resa därifrån. Att bada eller segla räknades som friluftsliv och det fick man inte syssla med i Spaniens lock-down.

- Som tur var, hade vi bunkrat bra med mat i båtens kölsvin innan vi lämnade spanska fastlandet.

Det skulle bli 70 dagar på båten i den lilla vilken, varav 40 i total isolering. För att ändå klara av isoleringen fick de åka in för att fylla på färskvatten i tanken efter att ha pratat med hamnpolisen. De fick också ladda båtens batterier. Ett par gånger tilläts de också gå in till kaj när vädret var väldigt dåligt.

- Barnen var fantastiskt anpassningsbara i allt det här, trots att ritpapperet tog slut och trots att högtalaren åkte i vattnet och trots att de inte fick gå i land. Familjen fick bli kreativ när det gällde mat och laga på det som fanns i kölsvinet.

Egentligen fick de inte ens bada, men familjen smög ner i vattnet på sjösidan av båten för att ändå hålla igång och träna och svalka sig.

Så småningom lättade det lite på restriktionerna och en av dem i taget kunde gå i land med ett barn för att handla och ta en promenad.

Men trots allt detta ser familjen tillbaka på tiden på Mallorca som fin. "Vi levde i en paradistavla", som Mattias uttrycker det.

- Vår ambition med resan var ju att umgås med barnen och ta det lugnt. Men hur det än är så blir det mycket att se och många utflykter. Det var egentligen först när vi låg på Mallorca i karantän som vi kom till det där stadiet att vi hade så där lite att göra som vi eftersträvat. Det var faktiskt skönt. Jag till och med läste böcker jag inte ville läsa.

Så småningom behövde de röra sig norrut för att komma hemåt. De hade kontakt med den svenska ambassaden i Paris som hade tagit reda på att Frankrike skulle öppna kanalerna för fritidsbåtar.

- Det är ofta väldigt dåligt väder i Lejonbukten, mellan Mallorca och franska sydkusten. Men vi hittade en väderlucka och lämnade Spanien. Så det blev en resa på tre dygn över öppet hav, mot Port Saint Louis.

Men så lätt skulle det inte bli.

När de närmade sig Frankrike dök franska kustförsvaret upp via flygplan och uppmanade dem via radion att vända om. Det blev flera besök av flygplanet och konversation som slutade med att de till sist fick OK att fortsätta sin resa. De skulle få ankra 13 sjömil från kusten. De fick inte komma in i hamnen.

- Men då fick vi ju säga till dem att "Hallå, det är hundra meter djupt där. Vår ankarlina är 40 meter lång". Till slut fick vi koordinaterna till en vik där vi skulle ankra.

Och nu skulle Lejonbukten visa sitt rätta ansikten. Där låg lilla S/Y Essy på sitt förankare och guppade i två meter höga vågor och blåst. Saker blåste omkring och det knakade oroväckande i båten i det tre dygn långa ovädret. Fästet till förankaret fick rejäla skador.

- Det var det värsta vädret vi varit med om, galet dåligt väder. I efterhand har vi frågat oss själva hur vi kunde gå och lägga oss och sova i det där vädret - men det gjorde vi, minns Mattias.

Men barnen var glada i alla fall, tyckte det var kul och spännande med oväder.

- Till slut kunde vi boka tid i Port Saint Louis för att lyfta av masten inför resan i kanalerna. Men kustförsvaret ville inte släppa in oss, sade att de skulle återkomma. Det är tur att vi inte väntade på dem för de har fortfarande inte återkommit, konstaterar Mattias.

Och nu när de fick börja resan hemåt, blev den lite av en snabbresa.

- Vi visste ju inte om det skulle komma nya nedstängningar av Frankrike, Belgien, Holland och Tyskland. Visst såg och upplevde vi mycket vackert men vi tog den snabbaste vägen hem. Vi var glada när vi kunde köra ut på Rhen och åka medströms norrut.

Nästa stora etappmål var Lübeck.

- Det blev en jättestor utandning när vi kom dit för då visste vi att vi skulle ta oss hem.

Danmark var helt nedstängt så familjen Sahlén satte masten och seglade i ett sträck, två dygn, till Malmö där mormor och morfar hälsade välkomna hem. I Göteborg anslöt farmor och farfar. Så småningom kunde de lägga till i Kristinehamn och komma hem till Karlskoga.

Nu är familjen tillbaka i vardagen sedan ett halvår. Har de hunnit att smälta vad de varit med om? Hur ser de på resan i dag?

- Det är dubbelt. Man längtar tillbaka till båtlivet men det är också skönt att komma hem. Här kan vi koppla av på ett annat sätt. Vi måste inte hålla stenkoll på väder-appar och utrustningen utan kan bara koppla av. Barnen pratar mycket om resan och minns och berättar.

Mattias har mött frågan många gånger hur de hade råd men han säger att man inte behöver vara rik för att klara av ett sådant äventyr. Det handlar om att spara och planera.

- Det går med en lärarlön och en industriarbetarlön, konstaterar han.

- Vi har fått minnen för livet. Jag kan verkligen rekommendera andra att göra en så'n här resa, säger Mattias.

FAKTA:

Båten: S/Y Essy, en segelbåt Winga 87 på 29 fot (9 meter).

Familjen Sahlén: Hanna, 29, Mattias, 31, Elias, 8 och Mila, 5 år.

Resan: Från Kristinehamn i Vänern och ut till Västerhavet, vidare till Lübeck och kanaler genom Europa till Medelhavet. Strandhugg längs spanska öst- och sydkusten samt till Balearerna. Tillbaka samma väg, via Port Saint Louis i Frankrike. Familjen var ute i ett år.

Antal slussar: 494 stycken.

Instagram: sy.essy

Läs reportaget från när familjen Sahlén varit ute på resa i ett halvår: