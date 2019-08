Bildspecial: Efter många år ute - trä är trendigt igen

- Jag är en riktig skogsmänniska. Skogen ger mig lugn, energi och material till kreativa projekt, säger Linnéa Lundgren.

Linnéa och hennes man Roy Lundgren var bara 22 år när de ritade och byggde familjens vita stenhus i Burgsvik på södra Gotland.

- Vi trivdes inte i lägenhet och det var roligt få det precis som vi vill ha det, säger hon om byggprojektet.

Att de valde att bygga eget berodde mest på att alla hus de tittade på var för dyra och ofta i ganska dåligt skick, priset till trots. Burgsvik är en populär semesterort – det är här tv-programmet ”Så mycket bättre” spelas in – och priserna trissas upp av sommargäster och inflyttade från storstan. När kommunen sålde ett par tomter, särskilt utvalda för dem som ville bo permanent, kändes det som att bygga nytt var en bra lösning.

Linnéa Ahlsten Lundgren är utbildad sömmerska och driver inrednings- och klädaffären Ladan i Hemse. Hon och kompanjonen Sandra Olander har också ett klädmärke tillsammans. Hantverk och kreativitet löper som en röd tråd i hennes hem.

- Ser jag någon fin inredningsdetalj eller kommer på någon idé så försöker jag alltid att tillverka den själv. Eller ber min man, säger Linnéa.

Även om planlösningen är öppen och det finns ett behagligt flöde mellan rummen ligger köket i en liten vinkel, vilket gör att stök och disk inte syns från umgängesytorna.

- Det är faktiskt väldigt skönt. Huset känns öppet men ändå tydligt uppdelat i hall, vardagsrummet och kök, säger Linnéa.

Taket går upp till nock och bidrar till känslan av rymd. Färgskalan består av milda toner av vitt, grått och en vilsam grön kulör. I barnkammaren hänger en stor, rosa roslampa som Linnéa har skapat av silkespapper och ett gammalt paraply. Även dottern Lillys himmelssäng är Linnéas verk. Träinslagen dyker upp överallt: De skira tyllgardinerna hänger på dekorativa grenar.

- Eftersom huset är av sten ville vi mjuka upp intrycket genom att använda mycket trädetaljer i själva inredningen. Olika naturmaterial passar också väldigt fint ihop.

Alla tak, bänkarna i köket och en fondvägg i sovrummet är av trä. I ett av hörnen i vardagsrummet skjuter till och med en björkstam genom golvet och vidare upp i taket. Idén fick hon från Instagram.

- Det där skulle kunna passa hos oss tänkte jag direkt när jag såg den.

I sovrummet har de skapat en smart garderobslösning. De byggde en vägg av liggande träpanel ett par meter in från gaveln. Utrymmet bakom den nya innerväggen förvandlades till var sin öppen walk in-closet. Där har de monterat upp ett hyllsystem.

- Träpanelen gav rummet en bättre känsla. Det var svårt att få det mysigt innan. Det kändes kalt på grund av storleken, takhöjden plus den opersonliga garderobsväggen vi hade tidigare.

Just det ombonade och jordnära är en förklaring till varför träinslagen är så populära just nu. En önskan om ett enklare liv i mer samklang med naturen är en annan faktor som nämns när inredare ska försöka ringa in den rådande trävurmen. Människor vill ta vara på det naturliga och skapa en miljö som känns ”grundad” och väl förankrad i vår historia.

Projektet med väggen blev dock jobbigare än vad Linnéa och Roy först hade tänkt eftersom det krävde att fönstret flyttades.

- Men det var det värt. Vi är jättenöjda med resultatet. När man kommer in ser det städat ut, men det går att knöla in tvätthögarna bakom väggen.

I en annan hörna av rummet finns även en öppen klädhängare där stången utgörs av en trädgren. Den bryter av mot de skira spetsklänningarna som tillsammans bildar en installation.

- Jag samlar på mig pinnar från skogen hela tiden. Jag har en pinnskog här borta om jag behöver nya.

Linnéa tror också att trätrenden går att koppla till 1970-talet.

- Influenser från det årtiondet syntes jättemycket på årets Formex-mässa. På 1970-talet var ju furu och trä populärt. Det är väl det som kommer tillbaka nu, fast i ny tappning.

Borta är de gulnande, bastanta möblerna. Nu är prylarna ljusa och smäckra i formen. Men i Linnéas fall handlar det knappast om att följa någon populär inredningsnyck.

- Man har ju en grundsmak även om man så klart påverkas av strömningar.

Hos henne kommer skogen alltid att finnas som ett tryggt och vilsamt sus i bakgrunden.

Linnéa Ahlsten Lundgren

Ålder: 32 år.

Familj: Maken Roy, barnen Lilly 8 år, och Harry, 5 år.

Gör: Sömmerska med eget klädmärke, driver butiken Ladan i Hemse.

Instagram: @leitntosinspiration.