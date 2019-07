BILDSPECIAL: EU:s enda buddistiska pagod invigdes i Hjortkvarn – "Vår högsta önskan har blivit verklig"

Runt 350 buddister och andra besökare deltog under lördagen vid kröningsceremonin av den nya pagoden vid Tiratana Tempel i Hjortkvarn.

– Jag är jätteglad idag. Det här är som ett landmärke som förhoppningsvis kommer locka många, säger Than Than de Keiser som är sekreterare i buddistiska föreningen.