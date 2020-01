BILDSPECIAL: Följ med in i drömhuset på landet – egen gympasal, stjärnhimmel och grekiskt badrum

Det var 2008 som Anette och Niklas Eriksson flyttade in i den gamla skolbyggnaden från 1830-talet i den lantliga idyllen Dalkarlsberg.

– Vi hade en dröm om en liten herrgård och letade projekt över hela Örebro och Värmlands län. Vi föll för det här huset eftersom det fanns stor potential. Det hade ett fräscht skal och är så pass stort att det gick att bo här utan problem under tiden som vi renoverade, säger Anette när hon bjuder in oss i den rymliga hallen.

Då, 2008, hade skolan varit stängd i några år, men var fortfarande utformad som en skola med stora salar. Anette och Niklas satte genast i gång med ritningar, och ratade väl en fem, sex skisser innan de till slut kom fram till hur de skulle utforma sitt drömhem.

Hallen har högt i tak, precis som de övriga rummen. Gröna, tunga gardiner med omtag pryder fönstren.

Vi tar till höger och kliver in i ett badrum som för tankarna till Grekland och ramas in av stuckatur. Kakel och klinkers går i varmt beige ton. I en nisch står en statyett av gudinnan Afrodite, möblerna är svulstiga i rokoko och det inbyggda bubbelbadet omges av vita pelare. En infrabastu lockar inbjudande i ena hörnet.

– Vi hade en dröm om grekiskt tema här. Det är ingen idé att köpa ett annorlunda hus om man inte ska göra det annorlunda, tycker jag, säger Anette och berättar att de gjort allt själva utom rör- och våtskikt: De har kaklat, målat, suttit in stuckatur och gjutit pelarna till badet.

När de flyttade in bestod byggnaden av tre skolsalar, ett litet kök och en gympasal. Nu har huset åtta rum. Väggar har satts upp och slagits ut och det som var salar har blivit hemtrevliga men luftiga rum.

På nedervåningen finns ett stort kök i öppen planlösning mot vardagsrummet. Här finns plats för både bord och köksö. Köket gjordes helt nytt efter att Erikssons flyttade in. Tidigare var här två omklädningsrum med duschar och Anette berättar att en vägg fick rivas för att ge plats för det nya köket. Bredvid den modernare spisen finns en vedspis, som är tillköpt och inmurad i köket. Spiskåpan har Niklas gjort av plattor som målats med sandfärg för att få en skrovlig yta.

– Taken har vi lagt lite extra fokus på, säger Anette när vi kliver in i ett av de tre sovrummen på nedre botten som stoltserar med en stor sänghimmel med snidade pelare i mörkt trä.

– För med den här höjden har vi haft möjlighet att göra något utöver det vanliga.

En liten bit nedanför taket sitter en ram med inbyggda spotlights, som både lyser nedåt som vanligt, men där det också finns belysning på ovansidan, upp mot själva innertaket för en häftig effekt.

Vi tar trappan upp till övervåningen och in i ett grönmålat rum. De många lamporna i taket finns kvar sedan rummet utgjorde slöjdsal.

– Vi hann inte riktigt med att renovera här, berättar Anette.

Och nu är huset till salu så nästa ägare får ta vid och sätta sin prägel här.

Rakt fram från hallen sett ligger gympasalen. Ringarna finns kvar, lianer, basketkorg, ribbstolar och bom likaså, och Anette bekräftar att den varit flitigt använd under åren.

– Från början var gympasalen 100 kvadrat. Vi har behållit 50 av den. Jag tränar en del och har haft jättemycket nytta av den. Men det har också varit häftigt med en gympasal för barn och barnbarn. De har haft jättekul här, haft kalas och till och med åkt inlines här inne.

På övervåningen finns också två sovrum. Det ena ligger parallellt med hallen. Det saknade fönster, varför de valde att sätta in ett ut mot hallen för att släppa in mer ljus. Båda rummen är utrustade med samma typ av tak. Anette ber oss kliva in i det ena och släcker lyset. Och i mörkret förvandlas taket till en vacker stjärnhimmel. Vi kan se Orion, lilla stora björn och kräftans stjärtecken innan Anette tänder igen.

Hon berättar om hur de byggde taket hängande halvvägs ner i rummet, borrade en massa små hål och med hjälp av fiberoptik skapade en del av vintergatan.

– Vi har surfat runt på nätet och hittat inspiration lite här och där. Vi är inga proffs, men absolut att vi har ett stort design- och och inredningsintresse, bekräftar Anette.

Huset i Dalkarlsberg

Ägare: Niklas och Anette Eriksson.

Bostaden: Huset är en före detta skola och är troligen byggt år 1832. Här finns åtta rum och kök fördelat på 325 kvadratmeter.

Läge: Dalkarlsberg utanför Gyttorp.