BILDSPECIAL: Följ med in i miljonbygget – Örebros största P-hus har öppnat

Redan när NA anländer vid 9-tiden för att se invigningsceremonin finns det bilister som försöker ta sig in i parkeringshuset, men får vända och leta vidare eftersom grindarna inte är borttagna ännu.

– De tre nedre planen i parkeringshuset är avsedda för besökare, de tre övre är personalparkering, berättar Catharina Schlyter, förvaltningschef på Regionservice.

Det blir förändringar även på de övriga parkeringarna runt sjukhuset från och med fredagen.

– Hela parkeringen på framsidan ut mot Alnängsgatan och den som ligger mot CV-området kommer att bli personalparkering, berättar Catharina Schlyter.

Parkeringarna längre bort längs Södra Grev Rosengatan kommer däremot inte att ändras, där kommer fortfarande att finnas platser för både personal och besökare.

Från och med 2021 kommer dock en parkering längst österut på Södra Grev Rosengatan att tas bort.

– Efter det kommer vi att ha en nettoökning med 320 parkeringsplatser jämfört med i dag, säger Catharina Schlyter.

Den som ställer bilen i det nya parkeringshuset kan betala med kort, swish eller olika appar i mobilen. Däremot går det inte att betala med kontanter.

Man får heller inga parkeringsbiljetter, utan får knappa in bilens registreringsnummer när man betalar. Liknande system finns redan i dag på en del av parkeringarna runt USÖ.

När man åker därifrån kan man också checka ut och få tillbaka pengarna för den del av tiden som man inte har utnyttjat.

Till personalparkeringarna krävs parkeringstillstånd som kostar 450 kronor i månaden, samma pris gäller både i parkeringshuset och på utomhusparkeringarna.

För att ta sig ut till fots finns både hissar och trappor.

– Det blir enklare att ta sig in från parkeringshuset än från den gamla parkeringen på framsidan eftersom man inte behöver korsa någon gata till fots, säger Catharina Schlyter.

Parkeringshuset är byggt med glasväggar för maximal sikt för att skapa en tryggare miljö. Det finns också övervakningskameror som kontrolleras dygnet runt av väktare som finns på sjukhusområdet.

Under våren kommer också ett system med ljustavlor att tas i drift som visar var det finns lediga parkeringsplatser.

Själva invigningsceremonin genomfördes på det nedersta parkeringsplanet på fredagsförmiddagen. En rad talare avlösta varandra innan servicenämndens ordförande Håkan Stålbert (C) till slut kunde förklara parkeringshuset invigt med orden ”den som söker ska finna en parkeringsplats”. Samtidigt rullade en av regionens elbilar in och tog plats vid ett av de 70 ladduttag som finns i parkeringshuset.

Den nya byggnaden innehåller också USÖ:s nya godsmottagning. Den har varit i drift en tid, men även här skedde en officiell bandklippning på fredagen.

Den innebär en rad förändringar i godshanteringen.

– Vi får en mycket bättre arbetsmiljö och ett mycket bättre flöde, berättar Peter Wennberg, gruppchef för transport och logistik på USÖ.

Bland annat finns det fler transporthissar, vilket tar bort en flaskhals i verksamheten. Man har också möjlighet att packa upp inkommande gods och slipper därmed att ta med emballage ut till de olika avdelningarna.

Så mycket kostar det

Parkeringsavgiften vardagar klockan 8 till 17 är 20 kronor per timme de tre första timmarna, därefter fem kronor per timme. Kvällar och helger kostar det två kronor per timme.

Byggkostnaden är cirka 287 miljoner kronor för parkeringshuset och omkring 121 miljoner kronor för godsmottagningen.

Bygget har tagit 2,5 år. Tre personer på bygget har skadats under tiden med sjukskrivningar som följd.

Två konstnärer har stått för utsmyckningarna. De har valts ut bland sammanlagt 83 som anmälde intresse.