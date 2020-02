BILDSPECIAL: Glitterfröken laddar för årets mello: ”Tjusningen är glamouren”

I fyra år har Elin Ekberg varit lärare på Järntorgsskolan i Nora. Lika länge har hon pyntat den med glitter och glamour inför varje stundande melodifestival. Fast hennes eget intresse för tävlingen började redan hemma i den bruna manchestersoffan på 1980-talet, där familjen samlades för att följa programmet tillsammans.

– Det var en happening, säger Elin där hon sveper in i lärarrummet iförd rosa hatt, glitterock och fjäderboa runt halsen, bärandes på en gigantisk discokula.

Tidigare arbetade hon som lärare på högstadiet. Då höll hon sig till att pynta personaltoan. Här engageras hela skolan.

– Det började redan när alla lärare skulle presentera sig. De sa vad de hette och något de tyckte om. Så jag sa "Jag heter Elin och älskar mello". Sen blev det en bild att leva upp till, skojar Elin.

Faktum är att det finns elever som kallar henne för Glitterfröken - även om den här fullfjädrade munderingen inte hör till vardagen.

- Men glittriga innetofflor har jag, konstaterar Elin.

Dagens outfit har att göra med den årliga utsmyckningen. Främst är det matsalen som stylas.

- Jag gillar mello för att det förenar och skapar gemenskap. Matsalen är den byggnad som är gemensam för alla. De flesta barnen älskar glitter även om några försöker stå emot, säger Elin.

Fredagarna före mello anordnas glitterfredag på skolan. Alla som vill, både barn och lärare klär ut sig.

- Och de lärare som inte har kan låna av mig – för alla har konstigt nog inte en boa, säger Elin och skakar lite på sin välfyllda kasse med rekvisita.

Hemma brukade Elin ha ett melloaltare med glittriga saker. Men nu är det som sagt matsalen som byter stil.

– Vi sätter upp affischer om de olika deltävlingarna så barnen blir mer medvetna. Ett år är lång tid när man är liten, en del har glömt vad mello är. Andra är nysvenskar och känner inte till det, då får de lite information innan glitterfredagen. Jag tror att de flesta kollar, säger Elin.

Alla klasser som vill röstar fram ett gemensamt bidrag på vem de tror ska vinna mello. Den som gissar rätt får pris.

– Sedan jobbar man utifrån mellon i olika grad. Den kan användas till mycket. Ibland har vi gjort stapeldiagram utifrån hur vi har röstat. Det är demokratiskt och då kan man diskutera kring vad demokrati är. Ibland har vi pratat utifrån Eurovision. Det har pratats om att grannländerna röstar på varandra. Då kan man prata om vilka som är våra grannländer, förklarar Elin.

När Elin var liten såg melodifestivalen annorlunda ut. Det var inte flera deltävlingar utan sändes på en och samma kväll som en enda tävling.

– För oss blev det en familjegrej, jag tyckte att det var något härligt.

När hon blev äldre levde intresset kvar, minus någon svacka där i 20-årsåldern.

– Tjusningen är glamouren. Jag lockas av glittret och flärden. Många som uppträder går all in. Ta till exempel Charlotte Perrelli när hon sjung "Tusen och en natt" iför kroppsstrumpa.

Barnen flockas kring Elin när hon glittrar i väg över skolan.

– Visst är det snyggt? Ni ser vad det gör med lite glitter, säger Elin medan solkatterna i diskokulan dansar över asfalten.

Noel Axelsson Hindrum och Arvid Larsson i femman förstår genast vad som är i görningen.

- Jag gillar mello. Måns Zelmerlöw var bra, säger Noel.

- Han var kung, fyller Arvid i.

Elin ser nöjd ut och tar ett glitterstrå som lossnat från hennes pom pom och lägger om Noels nacke.

Hon berättar om familjens mellorutiner. Har de gäster får de klä ut sig och tippa.

– Till och med min man kan får ha ett par pumps i storlek 38 på tårna på sina 47-or, säger hon med en glimt i ögonen.

För Elin är det en självklarhet att sitta i fjäderboa hemma i tv-soffan.

– Jaja, och med peruk, det är klart, säger hon.

Men i år ska hon inte åka på någon deltävling. Annars har hon varit på åtminstone en varje år.

– Bäst är att gå på genrepet på lördagen, då hinner man hem till hotellet och se det på tv på kvällen, därifrån ser man bäst, säger Elin.

– Det största för mig är Carola, enbart för att hon "kom först". Hennes genombrott 1983 var nog själva startpunkten för mitt intresse. Charlotte är också fantastisk, hon är mer glittrig och glammig. Och så Alcazar, de är mina favoriter. Alltså, att komma ner på scenen i en discokula som de gjorde 2014 – det kan inte bli annat än succé, säger Elin.

Vi passerar 2 b:s klassrum. Vad händer nästa lördag? tjoar Elin när hon kikar in. De flesta har koll, om inte annat får de en föraning när de tittar på Elin.

– Tur att det inte är imorgon, för då ska jag på scoutläger, säger Agnes Frööjd och Elin spärrar upp ögonen.

– Det var verkligen tur, säger hon.

– Méndez är med i år, inflikar någon.

– Jo, men han har ju inget glitter. Vem gillar inte glitter? Alla gillar ju glitter! Utom Méndez då, säger Elin.

- Min pappa har inget glitter alls hemma, säger Agnes.

- Det får tas upp på nästa utvecklingssamtal, skojar Elin innan vi går vidare.

Starkaste mellominnet? Elins svar kommer blixtsnabbt.

– Alcazar när de kom ner på scenen i en discokula. Det går inte att toppa det. Och Carola med sina gula kläder. Det konstigaste bidraget var Git Persson. Det var 1986 och de uppträdde med videos i stället för live. Låten hette "Du förför mig" och så dök Jan Guillou upp utklädd till vampyr. Helt stört. Det är det som är så kul med mello. Det och glittret.

Inne i matsalen är lunchförberedelserna i full gång. Elin drar fram en pall och börjar dekorera ett överskåp.

– Jag undrade just när du skulle börja pynta. Det är jättekul, det blir ett riktigt lyft, säger Lotta som inte själv är något vidare mellofan.

– Varför gömmer du dig bakom grythandskarna, här får du låna en boa, säger Elin och sveper in henne i en rosa, innan hon fortsätter sitt pyntande.

Över några upp och nedvända hinkar lägger hon en guldduk och sätter på glittriga hattar. På varsin sida om dem ställer hon upp ett par guld- och ett par silverpumps. Slutligen ställer hon dit discokulan och toppar med en boa.

– Vad tycker ni? säger Elin, tar ett steg bakåt och lägger huvudet på sned.

– Tycker ni inte att man liksom kommer in, ser det där och bara wohoo, blir lite glad?

I år har hon ingen jättefavorit än så länge. Men måste hon välja blir det Hanna Ferm.

Och hur laddar du upp inför första deltävlingen?

– Det blir en helkväll med snacks, både nyttiga och onyttiga. Man måste blanda för man vet aldrig vilken stämning man kommer i, säger Elin och nämner morötter, vindruvor och ostbågar som tänkbara inslag på snacksbordet.

Självklart ska hon vara stajlad.

– Men guldrocken sparar jag nog till finalen.

Elin listar – Bästa bidragen genom åren

1. Charlotte Perrelli: Tusen och en natt (1999)

2. Carola: Evighet (2006)

3. Carola: Främling (1983)

4. Alcazar: Blame it on the disco (2014)

5. Arvingarna: Eloise (1993)

6. Chips: Dag efter dag (1982)

7. Charlotte Perrelli: Hero (2008)

8. Tommy Körberg: Stad i ljus (1987)

9. Git Persson: Du förför mig (1986)

10. Alcazar: Sinner nor a saint (2003)

Mina kriterier är: 1) dedication - hur mycket artisten /gruppen gått all-in med kläder, uppträdande, stämsång 2) glitter, flärd, glamour 3) sväng, medryckande, känsla.