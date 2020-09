BILDSPECIAL: Här är sjönära lägena som lockar husletare just nu: ”Redan tio bokade visningar”

Veckan som gick lockade väldigt många att titta in på Hemnet och deras samlade bild av en stor del av utbudet på bostadsmarknaden.

Hela 17 367 gånger klickade någon in på sidan som visar Duvedalen 121 i Degerfors. Huset ligger med sjötomt och egen brygga intill östra sidan av sjön Möckeln och flera av bilderna visar sjöutsikten och solnedgången därifrån.

Huset är byggt 1950 och är renoverat 2014. Det har strandtomt och en stor brygga intill vattnet. I övrigt innehåller huset 110 kvadrat, fördelat på 6 rum och kök samt en del biutrymmen.

Priset är satt till 5 250 000 kronor.

Även mäklaren har märkt av intresset för huset.

- Det är redan nu tio bokade på visning fast det är en dryg vecka kvar till visning, säger mäklare Lina Wreje-Larsson vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling.

Näst mest klickat i förra veckan är Slussen bed&breakfast som nu marknadsförs som en villa med möjligheter till extra boenden. Adressen är Oljevägen 6, strax intill Svartån och precis öster om USÖ.

Själva villan är byggd år 2000 och på den 1 041 kvadratmeter stora tomten finns också äldre byggnader som i dag är ett bed&breakfast med två lägenheter och ett rum.

Invid villan finns ett spa-område för den som gillar pool.

- Många är intresserade. De flesta verkar inte planera att driva bed&breakfast utan att ha det som ett premiumboende med plats för gäster, säger mäklare Mattias Fredriksson vid Bjurfors mäklarbyrå.

Priset är 9 995 000 kronor. Totalt lockade det till 13 840 klick i veckan som gick.

Trea i Klicktoppen är en villa från 2017 med adressen Katrinelund 465B, intill Hjälmaren. Också den ligger med sjöläge och har bryggan nedanför huset.

Priset är satt till 7 900 000 kronor och då får man 140 kvadrat fördelat på fyra rum och kök samt en tomt på 910 kvadratmeter och viss biyta.

Totalt har något klickat in på sidan via Hemnet 9 171 gånger under förra veckan.

- Jag förstod att det skulle bli många klick, säger Thomas Swenson, mäklare vid Residence Christies mäklarbyrå.

Där kommer det inte att bli ett öppet visningstillfälle utan den som är intresserad får stämma privat träff med mäklaren.