BILDSPECIAL: Här är sommarparadiset Vätterns pärlor • Sandlagun • Fin båtplats • Tips

Vättern har inte så många öar om man tittar på en vanlig karta. Men tittar man i stället på sjökortet och just i norra delen finns en hel del småöar som många båtägare uppskattar, speciellt sommartid. Det brukar kallas Sveriges hemligaste skärgård.

Mikael och Ann-Sofie sätter kurs mot ön Stora Röknen som ligger mitt i norra delen av Vättern. Den är lätt att hitta, syns som en kulle mitt i sjön. På kartan ser den ut lite som ett utropstecken.

Nära land är sjön lite krabb, småguppig, och himlen är grå men det går över när vi kommer mitt ut på sjön. Där skingras molnen och sjön lägger sig. Vättern är tillräckligt stor för att mota moln och vindar, i alla fall ibland.

Båten närmar sig den östra sidan av Röknen och en lagun som kallas Sandkroken. Den öppnar sig mot öster. Här är nästan bara sand och det går att låta båten glida upp på stranden om man vill sola och bada. Och det vill många under vackra sommardagar.

– Men se upp om du tänker hoppa i och vada sista biten in till land. Vättern har ett väldigt klart vatten och det som ser ut som några decimeters djup kan vara ett par meters djup. Det har många fått erfara, säger Mikael och ler.

Vi åker vidare söderut och till sydspetsen på Röknen och det som kallas Röknehuvud. Där finns en brygga med fint lä för båtar och en möjlighet att ta sig i land på ett enkelt sätt. På bryggan härskar fåglarna när vi dyker upp och flyttar sig motvilligt.

– De som har större båtar brukar stanna här över natt på somrarna, säger Ann-Sofie.

Men på stora skyltar finns också upplysningen att Röknen är militärt område där vanligt båtfolk inte alltid har tillträde.

Generellt får man gå i land under helger i juni och augusti och under alla dagar under juli.

Från de sandiga lagunerna vid Röknen tar Mikael och Ann-Sofie med oss norrut. Och snart glider båten fram mellan små öar och skär. Det doftar av tall i det varma och soliga vädret. Med båt kommer man nära de små öarna.

Här är sanden utbytt mot dramatiska hällar som sluttar eller stupar ner i vattnet. Bakom många av de små skären ligger en båt för ankare.

Här är idealiskt inte bara för småbåtar utan också för kajaker.

Vi rundar den stora ön Aspö och närmar oss en liten holme med fina hällar och några tallar.

Sakta och försiktigt styr Mikael in mot ön och Ann-Sofie går i land och gör fast båten runt en tall. Ankaret åker i och det är dags för en kopp kaffe i solskenet på hällarna.

När kaffet är urdrucket är det dags för oss att ta oss in till land igen. Vi trixar oss ut på öppet vatten och sätter kurs mot Mikael och Ann-Sofies hemmahamn.

När vi närmar oss land sluter sig molnen och den krabba sjön är tillbaka. Men därute bland öarna, där skiner solen vidare.

Fotnot: Vill du veta hur och när Röknen är tillgänglig för allmänheten kan du gå in på www.fmv.se och söka på Vättern.

Båt-tips

Ann-Sofie och Mikael Åkesson är vana vid båtlivet på Vättern och de har en rad råd till nybörjare som vill ta sig ut på sjön i sommar.

* Vättern är en stor sjö och vädret ändrar sig snabbt. Det kan börja blåsa upp och bli stora vågor med kort varsel. Se till att din båt inte är för liten. En båt på Vättern bör vara minst 5,5 meter lång om du ska kunna ta dig undan ett oväder, menar de.

* Se till att din båt är sjöduglig och att du behärskar den. Kolla motorn, tampar, bränsle och båten i övrigt och se till att alla har flytvästar och att de används även om vädret är bra.

* Läs på så att du kan läsa sjökort och tolka utprickningarna i sjön. Du måste veta på vilken sida av en prick (alltså målad stolpe) i sjön du ska gå för att inte gå på grund. Det finns också kurser att gå.

* Sjökort finns ju i mobilen men ha också ett riktigt sjökort på papper om batteriet tar slut. En kompass är inte heller fel. Då får du en bättre översikt.

* Gå med i Svenska sjöräddningssällskapet. Då får du gratis hjälp om något går galet på din båttur. www.sjoraddning.se.

* Glöm inte solskydd och något att ha på huvudet och en tröja. Solen är stark på sjön.

* Glöm inte heller att ta med dricksvatten och gärna en fika. Man blir hungrig där ute på sjön.

Du behöver inte en egen båt

Även den som saknar egen båt kan komma ut på Vätterns vatten. M/S Wettervik kör olika turer och kryssningar under sommaren. Du kan också åka båttaxi med Pricken.

Läs mer på www.wettervik.se och www.prickens.se

Vätternfakta

Vättern bildades för 650 miljoner år sedan då den kontinentalplatta som kallas Baltica, där södra Skandinavien och Baltikum ligger, bröts loss från den stora kontinenten Rodinia. Marken sprack upp och bildade en sänka som nu är fylld av vatten och kallas Vättern.

I dag sägs att det största djupet i Vättern är cirka 120 meter men det är en sanning med modifikation. På botten ligger bland annat flera hundra meter sand och grus från tidigare bergskedjor som vittrat ner.

Våra guider:

Våra guider heter Ann-Sofie och Mikael Åkesson och bor intill Vättern.

Tidigare var det deras sommarstuga, numera bor de här permanent. Ann-Sofie är frisör med egen salong i Askersund, Mikael jobbar på Trafikverket.