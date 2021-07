BILDSPECIAL: Här skapar de universum – på en basketplan i Brickebacken: ”Något vi alla är en del av”

Granrisvägen i Brickebacken livas upp ordentligt. Basketplanen täcks nu av feriepraktikanternas tolkning av "universum". Ett motiv de skapat alldeles själva, med uppbackning av konstnären Giovanna Aguirre.

– Det har varit väldigt kul att både skapa motivet och nu måla, tidigare har jag mestadels målat på bildlektionerna men aldrig på det här viset, säger feriepraktikanten Bintou Njie som målar på ena långsidan.

– Motivet jag målar just nu är faktiskt något som tillkommit under processen. Vi har ändrat lite under tidens gång men jag tror slutresultatet blir bra, fortsätter Bintou.

Emilia Isaksen, som också arbetar med projektet, berättar vidare om processen som har kantats av en del utmaningar.

– Motivet "universum" kom vi fram till på bara några dagar. Jag tycker det är fint eftersom vi alla är en del av universum och det öppnar upp för tolkning. Och vi har verkligen låtit kreativiteten flöda, säger hon.

– Men tyvärr har vi stoppats upp på vägen, både på grund av vädret och leveransförseningar av färgen. Det är egentligen den här sista veckan som vi har kommit igång ordentligt med målningen.

Leveransförseningar av specialfärgen drabbar dem även på fredagen vilket egentligen är sista dagen för feriepraktikanterna att färdigställa verket.

– Vi har försökt lösa det på bästa sätt, även om vi inte kommer hinna klart med allt i dag, men vi får hoppas på det bästa. Det är idén och vad vi vill uppnå med det här som räknas, tillägger Emilia.

Örebrobaserade konstnären Giovanna Aguirre är väldigt nöjd med ungdomarnas arbete. Hon berättar att motivet växte fram på så vis att alla målade på samma papper, vilket engagerade hela gruppen från början.

– Såklart är det tråkigt att det varit lite förseningar, men jag är väldigt nöjd med ungdomarnas arbete, säger Giovanna.

– Att få åtta ungdomar, som till en början inte kände varandra, att skapa det här motivet är imponerande, tillägger hon.

Fakta: bakgrunden till konstprojektet

► Projektet är ett samarbete mellan Örebro konsthall, KFUM basket och Partnerskap Brickebacken.

► Projektet har genomförts av feriepraktikanter, under tre veckor, tillsammans med konstnären Giovanna Aguirre.

► Giovanna Aguirre är en del av konstnärsduon Aguirre & Jonnson.

► Verket är en form av relationell estetik, som bland annat framkommer ur social interaktion.

► Målningen täcker 420 kvm.

► Förhoppningen är att målningen håller i tre år, men hållbarheten är beroende av vädret.

► I USA är målningar på basketplaner vanligt förekommande, men i Sverige sällsynt.

► 2018 målade konstnären Tony Lorenzi en basketplan i Västerås, vilket de inspirerats av.