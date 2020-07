BILDSPECIAL: Kumlas nya landmärke är invigt - Lars Vilks: ” Den här platsen är något av det bästa som finns i konst-Sverige”

Under tisdagskvällen invigdes konstverket " Corona Borealis" på Kvarntorpshögen. Under stort säkerhetspådrag var Lars Vilks, skapare av konstverket på plats för att tillsammans med kommunalrådet Katarina Hansson förklara det nya landmärket för invigt. Att vara på plats under invigningen var något som konstnären inte ville tacka nej till.

– Jag har en lång historia med Kvarntorpshögen och jag tycker att den här platsen är något av det bästa som finns i konst-Sverige. Det finns väldigt mycket stark konst här, och sen omgivningen som är väldigt speciell. Och med min historia till platsen också.

Just historia men även framtid var något som Katarina Hansson bland annat fokuserade på i sitt tal när hon berättade om förhoppningarna med både det nya konstverket och dess betydelse för Kumla kommun.

– Precis som Kvarntorpshögen rest sig ur askan och gått från ett miljöförstört område till en plats för rekreation reser sig nu ett nytt konstverk i askan av det gamla. Med den här invigningen vill vi göra Kumla till kulturhuvudort på Sydnärkeslätten.

Att det tidigare " Waaaall" brändes ned var något Lars Vilks valde att se på ur en något ovanlig vinkel när han talade om sin syn på " Corona Borealis" och att han välkomnade alla, oavsett åsikter att beskåda det nya konstverket.

– Vandalisering är något jag är van vid. Och idag är vandaler de enda riktigt hårda konstkritikerna. Dom som verkligen visar vad dom tycker om det jag skapat. Så för mig är dom också välkomna hit. Konst ska beröra, konst kommer ur det oväntade.