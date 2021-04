BILDSPECIAL: Ljust och finurligt hos Emelie och Kalle: ”Vi har inte vin där – men barnen gillar att klättra där”

Vid växthusen i Mosås visar det sig bo en hel del släkt, nära varandra. Emelie pekar och berättar: Där bor Kalles mamma, där bor Kalles mormor och där bor Kalles mormors syster.

I växthusen, som ligger granne med Emelies och Kalles hus, driver Emelies svärmor, Agneta Almstedt, handelsträdgård och där har också Emelie sin inredningsbutik Tidvatten. För dig som undrar så handlar det om Örebros kända blomsterfamilj Almstedt.

Emelie och Kalle bor med sina tre barn i ett stort hus där Kalle har vuxit upp. Där finns gott om plats för barnen och för Emelies inredningsidéer.

Emelie och Kalles hus är på totalt 350 kvadratmeter i tre plan. Det är om- och tillbyggt i omgångar genom tiderna. Exakt när det är byggt vet inte Emelie.

Huset har en huvudentré med en pampig och tung dörr men när vi hälsade på, kändes det mest naturligt att knacka på det som egentligen är köksdörren.

– Ja, det är den dörren vi brukar ta när vi går in, säger Emelie och skrattar.

Utanför den entrén finns en stor altan där solen skiner på förmiddagarna.

Vi går in genom köksentrén och kommer in i en mindre hall. Sedan kliver vi rakt in i det stora köket. Där finns en köksö som också fungerar som matbord som Emelie har snickrat. Själva bordsskivan består av ett antal grova plankor.

- Jag fick dem av en granne, säger Emelie.

I köket finns också en sittbänk. Den har Emelie byggt av lastpallar som hon målat och lagt en madrass på.

Om vi nu tar till vänster, kommer vi in i den delen av huset där Emelie och Kalle har sina mer privata rum: Sovrummet och kontoret.

Men vi går rakt fram, genom köket, och ser in i de stora öppna sällskapsytorna. Här finns matsal, lounge och vardagsrum med plats för många.

Inredningen är helt modern med sina mestadels lätta möbler och gråbeige färger med vita och svarta inslag. Också här har Emelie skapat möbler. Hon pekar på en piedestal och berättar:

– Den har jag gjort av ett papprör som man egentligen ska gjuta cement i. Jag klädde röret med trästav och sågade till en bordsskiva till den.

Här och var finns såklart minnen av husets tidigare ägare. Bland annat finns en stapel med runda hål i en dörrkarm som är tänkt att rymma vinflaskor.

- Vi har inte vin där – men barnen gillar att klättra där, säger Emelie och ler.

Just nu gillar hon rislampor. Den ena sitter på en lampfot som sträcker sig in över soffgruppen. Den ska egentligen ha en annan lampa men Emelie tyckte det passade med rislampan. Ibland tar hon med den när hon jobbar med styling och stylar bostäder som ska säljas.

– Jag har inte bara min inredningsbutik utan arbetar också med styling av hus och lägenheter, berättar hon.

Vi går vidare i huset och passerar den egentliga huvudingången. Där hänger fem skateboardar på väggen i ett ställ som Emelie gjort.

– Jag och Kalle skejtar och vi vill ju såklart att barnen också ska gilla det. Till och med ettåriga Lovis har sin egen skateboard, säger hon.

På övervåningen finns de tre barnens egna rum liksom ett badrum. I sovrummen finns mer av Emelies hantverk, bland annat moln av spånskiva som liksom inramar barnens sängar.

Renoveringen är inte klar och Emelie berättar om nya planer som de har. Bland annat vill de glasa in en balkong med fint österläge.

FAKTA:

Här bor: Emelie, 32, Kalle, 31 och deras barn Astrid, 6, Ville, 5 och Lovis, 1 år, alla med efternamnet Almstedt.

Huset: Är en äldre tillbyggd villa i ett och ett halvt plan med källare. Den är om- och tillbyggd. Totalt finns där 350 kvadratmeter och sju rum och kök.

Läs mer: www.tidvatten-inredning.se