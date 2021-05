BILDSPECIAL: Nu blir det nytt liv i Trefaldighetskyrkan: ”Det var ett köp med hjärtat”

Det tar ett tag innan man ser den vackra Trefaldighetskyrkan där den ligger lite inklämd bland andra hus på Södra Strandgatan.

Men har man väl fått ögonen på de höga fönstren och tornet på taket, börjar man undra och förstår att det döljer sig något unikt där.

Jag och fotograf Gabriel står och beundrar fasaden när den nye ägaren Magnus Jakobsson och fastighetsskötaren Mattias Wengelin anländer till vårt möte. Vi ska få en guidad tur i lokalen.

Mattias pekar och visar att det i mitten av huset finns två stora salar, varav den övre är kyrksal. På båda sidor finns en rad mindre lägenheter.

Mattias och Magnus tar oss med in i huset genom en dörr på baksidan. Vi går några trappor upp och landar snart i en foajé till den undre stora salen. Här kan vi inte kika in, för ännu några månader hyr kulturskolan in sig i lokalen.

Så vi tar trapporna en våning till och kommer upp till den magnifika kyrksalen. Där finns det traditionella altaret och de många sittbänkarna. Där står också kyrkans originalorgel, fortfarande fullt spelbar, konstaterar fotograf Gabriel som testar att spela på den.

Kyrksalen är helt upplyst av många vackra bildfönster. I norr, ut mot gatan, finns de stora avlånga fönster som syns väl. På långsidorna i salen finns stora fönster som släpper in ljus från ljusbrunnar i själva byggnaden, berättar Mattias Wengelin.

Och vi förstår mer och mer vilket speciellt hus det här är.

Vid sidan av trädetaljer som takstolar och brädgolv är allt byggt i sten. Fram till för några år sedan fungerade den här salen faktiskt som kyrka, precis som det var tänkt när den byggdes.

- Huset ritades av arkitekt Vilhelm Renhult, som ritat många av byggnaderna i Örebro, säger Mattias Wengelin och fortsätter:

- Huset byggdes på uppdrag av metodistförsamlingen och invigdes den 12 december 1909.

Kyrkan är byggt i den tidens innestilar som handlade om retro, som den engelska Tudorstilen och den gotiska stilen. En titt i taket i kyrksalen ger en känsla av engelskt slott eller kanske vikingatida hallbygge.

Men byggnaden tar också upp den tidens nya stil, jugend. Lampor och lampetter är dekorerade med små snirkliga växter i typisk jugendstil.

Här huserade alltså metodistkyrkan i drygt hundra år. Men till slut var det bara en handfull medlemmar kvar och det stora huset blev ett alldeles för stort åtagande. 2016 såldes huset till Lars Alm som sålde huset vidare till fastighetsägaren Magnus Jakobsson för drygt ett år sedan.

- Det var ett köp med hjärtat, konstaterar Magnus som gillar den vackra byggnaden.

För huset är nämligen byggnadsminne och var belagt med förbud mot många besökare i de stora salarna av utrymningsskäl.

- Det handlade om brandvärn och om att säkra utgångarna. Det är gjort nu, säger Magnus Jakobsson.

Han pekar bland annat på ett slags jalusier i järn som ska dela av huset om det blir en nödsituation.

Men det gjort, öppnades också möjligheten att ta in 500 personer i den fina kyrksalen som i dag alltså är avkristnad, eller dekonsekrerad som det heter.

Så vad ska hända med kyrksalen och med salen i våningen under som snart står tom?

Magnus Jakobsson har många olika förslag. Men det ska inte bli en bostad.

- Det går inte att skapa en bostad här. Då skulle det krävas ingrepp för vatten och avlopp som inte går att få ihop med byggnadsskyddet. Vi får flytta på lösa delar men inte på de fasta.

- Men en tanke jag har, är att göra ett kontorslandskap här med glasväggar, så man kan se den fina kyrksalen.

- Man kan också tänka sig att göra en festvåning här, där man tar cateringmat från någon av de närliggande krogarna. Kanske med en uthyrning för festkläder i våningen under. Eller så kan man skapa en opera-akademi här. Akustiken i salen är en av Sveriges bästa, fortsätter Magnus Jakobsson.

Nu när brandvärnet är avklarat, ska husets utsida få sitt. Taket ska få en översyn, liksom fasaden.

Sedan får vi se vad som händer i den vackra byggnaden.