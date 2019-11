BILDSPECIAL: Nya vatten-och avloppsledningar dras i Tisarbaden

Redan år 2008 påbörjade Askersunds- och Hallsbergs kommuner en förstudie för att dra fram kommunalt vatten och avlopp från Åsbro och Samsala till Tisarstrand, Tunbohässle, Torskabäcken och Tisarbaden. Totalt finns det 380 fastigheter i hela området.

Först skulle det dras en landledning. Men 2013 kom man fram till att det istället skulle dras en sjöledning i sjön Tisaren och det är utifrån den lösningen som kommunerna nu arbetar. I samband med att sjöledningen dras så görs markarbete i de olika områdena.

– Vi vill få bort de enskilda avloppen. Genom att vi drar in kommunalt vatten och avlopp så möjliggör det för fler permanentboende, säger Staffan Korsgren (L), ordförande i kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun.

I Tisarbaden, som ligger i Askersunds kommun, har etableringen av det lokala ledningsnätet påbörjats. I Hallsbergs och Askersunds kommuner pågår upphandling, både för etableringen av sjöledningen och för det lokala ledningsnätet.

Överföringsledningarna med pumpstationer beräknas kosta 25 miljoner kronor. Sedan tillkommer det en kostnad för de lokala näten. Hur mycket det är, är ännu oklart.

– Det känns bra att vi är igång. Av de 122 fastigheterna i Askersunds kommun är det cirka 100 som är positiva till att det dras in vatten och avlopp, säger Mårten Eriksson, teknisk chef i Askersunds kommun.

– Det är viktigt att vi satsar för att öka områdets attraktion, säger Conny Larsson (S), ordförande i drift- och servicenämnden i Hallsbergs kommun.

Att dra in kommunalt vatten- och avlopp kommer att kosta en del för fastighetsägaren. Anslutningsavgiften kostar cirka 117 000 kronor för en fastighetsägare vars tomt är 1000 kvadratmeter, enligt Hallsbergs kommuns taxa. Det tillkommer även en avgift för mätarplats om det inte finns installerat i fastigheten.

Måste fastighetsägarna ansluta sig direkt?

– Vi vill gärna att fastighetsägarna ansluter sig så fort som möjligt. Vi kommer inte att ta ut en anslutningsavgift för obebyggda tomter, säger Marianne Christiansen, samhällsbyggnadschef i Hallsbergs kommun.

Hur kommer det sig att grävarbetet i Hallsbergs kommun inte är igång än?

– Upphandlingen gjordes tidigare i Askersund. Vår upphandling överprövades flera gånger. Efter beslut i förvaltningsrätten gör vi nu en ny upphandling, säger Marianne Christiansen.

Sjöledningen är tänkt att gå i Tisaren. Vattnet ska gå via en dubbelledning som är cirka 9 kilometer lång mellan Åsbro och områdena i Tisarens norra strand.

– Det kommer inte att bli någon grävning i strandkanten, utan vi borrar för att få så liten påverkan som möjligt, säger Mårten Eriksson.

Längre bort i Åsbro finns gamla impregneringen med kreosot som ligger i strandkanten. Hur ser det ut med sediment i sjön runt Tisarbaden?

– Det har gjorts provtagningar och vi är på platser som är rena, säger Mårten Eriksson.

Arbetet vid Tisarens norra strand kommer att pågå under hela året med uppehåll under semesterperioden juni till augusti och för kräftfisket under sensommaren. Projektet beräknas vara klart senast år 2022.

Fakta: Vatten- och avloppsprojektet vid Tisarens norra strand

Utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet i Tisarbaden ska vara klar under 2020.

Överföringsledningen beräknas vara klar 2020.

Toskabäcken och Tisarstrand beräknas få vatten- och avlopp under år 2021.

Arbetet i Tunbohässle beräknas vara klart år 2022.