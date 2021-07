BILDSPECIAL: Paret Blixt satsade på en trädgårdsoas utan raka linjer – men med flera rum: ”Varje år gör vi i ordning en yta”

Vid uppfarten till Helena och Staffan Blixts hus i Frövi skymtas en bråkdel av deras trädgård, men det går inte att få grepp om helheten förrän man har gått en rundtur. De beskriver sin trädgård som lummig och lite "hemlig". Den är indelad i olika zoner eller rum. Så var det definitivt inte från början när de köpte den avstyckade tomten 1999. I NA: s artikelserie "Odlingsglädje i Bergslagen" berättar paret hur de har skapat Blixtarnas trädgårdsoas.

– När vi var här första gången tittade vi bara på huset, inte på trädgården. Det fanns inte så mycket förutom några fruktträd, en gräsmatta och en mindre berså i navelhöjd. Vi började med att sätta en häck för att slippa insyn. Det var inte lätt. Det gick trögt i och med att marken här består av grus, sten, sand och lera, berättar Helena.

Varken hon eller Staffan hade någon direkt erfarenhet av trädgårdsarbete.

– Vi var ovana och kunde ingenting men jag har alltid varit intresserad av slott och herrgårdar och deras färger och former. Jag har tittat på olika trädgårdsprogram. Helena läste in sig på växterna och jag om deras historia. Vi kompletterar varandra, säger Staffan.

De var överens om att de ville ha en trädgård, likt en ljusgrön oas, med mycket växter i. Det var uteslutet med raka linjer.

– Till en början tog vi reda på vad vi hade i trädgården och gjorde en skiss. Resten har vuxit fram i huvudet. Varje år gör vi i ordning en yta och nu har vi bara en kvar. På den ska vi bygga ett växthus, säger Helena.

Det har gått 22 år sen de tog sig an trädgården. De började lite försiktigt med att bredda rabatter och gräva ut potatislandet. De planterade två kastanjeträd precis vid grusgången som leder upp till deras hus, men det ena trädet tog sig inte. Paret Blixt vill ha flera trädsorter i olika höjder i sin trädgård. Träden och alla andra växter är viktiga för djuren, miljön och klimatets skull. Det är mycket aktivitet i deras träd. Det surras och kvittras, speciellt vid Pilträdet.

– Vi har lätt 500 arter med träd, blommor och buskar. Mycket är vilt, men drygt hälften har vi planterat och sått, säger Staffan.

Trädgården, som är 1250 kvadratmeter, har delats in i tydliga zoner. Helena och Staffan har skapat en japansk hörna med asiatiska växter. De har låtit den gamla bersån växa upp till ett rum med flera utgångar. På tomten finns mindre ängsytor och en stor gräsrabatt som liknar en båtgrav i utformningen. I det gamla växthuset klättrar vinrankorna. De har byggt en pergola samt en uteplats med porlande vatten och skapat en örtagård.

– Här i Örtagården finns mängder med växter, medicinalväxter. De har alla en medicinsk egenskap, säger Helena.

De har allt från akleja, björnrot, citronmeliss till jättevallmo, koriander, lavendel, malört och rosenrot. Själva örtagården är anlagd på gammalt vis. Istället för markduk har de tagit till vara på rötter och kompostavfall som ligger under grusbädden som en matta för att hindra ogräs från att växa upp.

– Vi gör allt the old fashioned way, säger Staffan.

Det finns mycket att titta på i Helena och Staffans trädgård.

– De flesta som kommer hit på besök har inga större förväntningar, men det blir oftast en "wow-reaktion" när de är här, säger Staffan.

För honom är trädgården en plats för återhämtning.

Fotnot: Har du också en trädgård, en balkong eller ett växthus som är värd att uppmärksammas, kontakta NA Bergslagen.