BILDSPECIAL: Rullande sommarskola lockar framtida tekniker: ”Det här är jättekul”

Nazeer är en av många barn och ungdomar som tagit chansen att teknikpyssla i sommarvärmen. Och det kan han göra veckans alla vardagar helt gratis på 19 olika platser runt om i kommunen.

Komtek är en kommunal fritidsverksamhet med teknik i fokus. De vanliga kurserna bedrivs vid Tullängsgymnasiet höst, vinter och vår.

– De kurserna kostar, men på sommaren kan vi med hjälp av kommunala pengar flytta utomhus och erbjuda gratis aktiviteter, berättar Ida Fredin.

Under namnet "Komtek on the road" rullar fyra bilar med 16 ledare ut till Odensbacken, Vintrosa, Glanshammar, Hovsta och femton andra mer centrala platser för att erbjuda "enklare teknikbyggen, pyssel, sportaktiviteter och skönt sommarhäng".

–Vi har med oss ett partytält där vi kan pyssla även om det regnar, upplyser Ida Fredin.

Den här dagen befinner hon sig på en gräsmatta utanför Fritidsgården 52:an i Baronbackarna omgiven av ivriga pysslare.

Iman, Jonathan, Nuri, Thomas och alla andra får lära sig tillverka vindsnurror, roterande rymdraketer och armband gjorda med hjälp av makraméknutar.

I Komteks uppdrag ingår även att bryta traditionella könsroller och öka flickors teknikintresse.

Fakta: Komtek gör skillnad

► Sommarens "Komtek on the road" startade 28 juni och pågår till och med 13 augusti.

► Komtek, som funnits sedan 2003, är en kommunal teknikskola och finns på nu 23 orter i Sverige.

► De senaste åren har ansökningarna till tekniska utbildningar minskat. En studie från universitetet i Örebro pekar på att Komtek gör skillnad. Intresset för teknikutbildningar blir i vissa fall dubbelt så hög bland Komtek-ungdomarna.