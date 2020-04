BILDSPECIAL: Träna i karantän – Catta visar hur du håller igång hemma: ”Jätteviktigt att kramas”

Förutom de som är sjuka eller i riskgrupp och rekommenderas hålla sig hemma nu, har de som har lite längre startsträcka än andra att komma iväg och träna, ännu svårare nu, upplever personliga tränaren Catta Gunnarsson.

TV: Personliga tränaren visar: Så gör du din variant av övningen "Burpies"

Än så länge vill hälsomyndigheten att gymmen håller öppet, men i begränsad skala och att de som är sjuka håller sig hemma.

– Det är ju så viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Ingen vet ju hur länge det här kommer att vara, säger Catta.

Det viktigaste nu är att försöka hålla sina rutiner, menar hon.

– Även om man blir hemma i karantän måste man fortsätta gå upp i tid, sköta sina måltider och sin träning. Annars faller allting och det blir väldigt dåligt för hälsan.

Hon uppmanar alla att ta en promenad med hunden varje dag. Oavsett om du har en hund eller inte.

– Det är ju en så otroligt bra grej med att ha en hund att då kommer du alltid ut, oavsett om det regnar, om du är sjuk eller inte har lust, ut ska du. Och det tänket vill jag gärna plantera hos alla: Du ska ut på en promenad oavsett vad.

Hennes kunder får en låtsashund av henne.

– Sedan förhör jag dem om de varit ute med hunden. Det funkar skitbra! Då har de någonting de behöver göra. Och att bara låta hunden kissa på tomten räknas inte, du måste gå en promenad med den.

Är du frisk gå lite raskt så du får puls. Men det behöver inte vara en powerwalk. Är du förkyld så tar du det lugnt, men du går ändå en promenad.

Nyckeln till hållbar träning är att hitta en träning som funkar i livet i sin helhet.

– Att ställa för höga krav gör ofta bara att man inte orkar och istället faller ur, säger Catta som varit personlig tränare i tjugo år i år.

– Att lägga upp en plan på att träna 4-5 gånger i veckan som kan kännas övermäktigt är ingen bra idé. Sätt hellre upp en plan på att träna 2-3 gånger i veckan då, och gör det.

Hon erbjuder sina kunder möjligheten att träna hemma efter träningsprogram som hon bygger upp som tio tårtbitar per vecka, där varje tårtbit innehåller tre ingredienser, tre övningar. Sedan får den som ska träna välja själv vilka två tårtbitar som den känner för att göra just idag, plus en extra tårtbit: uppvärmning. Alla tio tårtbitarna ska bli gjorda under veckan.

Catta har gjort ett särskilt träningsprogram för läsare som är hemma och behöver karanträna. Använd de redskap du har hemma.

– Ett gummiband är bra att ha, billigt att köpa och det har ju många redan. En stadig pall eller stol är också ett jättebra träningsredskap, eller en bänk utomhus.

Uppvärmning är den första tårtbiten.

Första steget i uppvärmningen är att krypa fram som en björn; "bearcrawl".

– Gå på alla fyra med knäna svävande ovanför backen, rumpan och ryggen ska vara så stilla och rak som det bara går. En killer för magmusklerna och benen, faktiskt precis hela kroppen tränas här.

Hon tar sedan ett gummiband och binder ihop fotlederna, sedan går hon "zoombiewalk" fram och tillbaka genom vardagsrummet.

– Tre vändor på tio meter vardera, säger hon och visar hur hon spänner bålen medan hon stretar på framåt med motståndet som gummibanden ger.

Sista steget är "sjölejonet", en ryggresning:

– Ligg på mage, sträck gummibandet framåt mellan händerna, upp över huvudet och över. Jättebra för kontorsaxlar. Och tänk att du ligger på häftstift, upp med magen. Sträckta ben med pekande tår.

Tre rundor av varje, sedan är hela kroppen uppvärmd. Sedan tar Catta fram en stadig stol. Och visar hur man genom att kliva upp och ner på den ger benen ett rejält träningspass.

Med hjälp av samma stol ger hon sedan baksidan av armarna en omgång. (Se träningsprogram). Men det går lika bra att göra övningarna utomhus med hjälp av till exempel en bänk.

Kosten är förstås också viktig för hälsan.

– Grunden är att laga sin egen mat, det är viktigare än att utesluta alla kolhydrater, säger Catta. Och många äter lådmat, halvfabrikat och helfabrikat som korv och köttbullar alldeles för ofta.

Många som inte mår så bra behöver också lägga till måltider, menar hon.

– De äter för sällan och för lite. En knäckemacka och en frukt till lunch funkar inte.

Och lägg till mellanmål.

– Ett kokt ägg på morgonen är jättebra. Och ett mellanmål på eftermiddagen. Ersätt gärna fikat med en smoothie, tipsar hon. Varför inte en smoothie som smakar kanelbulle om man är svag för det? Det är som att dricka kanelbulle! (Se recept.)

Många håller igen hela dagen sedan överäter de på kvällen istället, säger hon.

– De trycker i sig tio mackor och mår sedan jättedåligt över det: "Åh, nej jag som varit så duktig och hållit igen hela dagen!"

Ät ordentligt hela dagen istället.

– Äter du bra så är du i balans och kan unna dig det du vill också. Vad är extra viktigt för dig? Börja inte med att plocka bort det, då blir det för tråkigt. För mig är det kaffet, för någon är det glass. Låt just det vara kvar då och dra in på något annat istället.

Och använd inte mat som belöning!

– Många säger: "När jag gjort det här då ska jag unna mig en pizza." Men vad är det för tankesätt att belöna sig med skit? Jag unnar mig hellre att gå ut och njuta i solen, eller ta en lång ridtur.

Det är också så Catta och hennes familj väljer att tackla coronakrisen.

– Vi går ut i skogen extra mycket nu. Klappar på hästen extra länge och njuter av att kunna hämta in äggen från våra egna höns. Sedan har jag skaffat en till katt och letar efter en till häst... Jag bunkrar djur i kris helt enkelt.

Och glöm inte att krama dem du får krama!

– Det är en jätteviktig sak för hälsan i dessa tider; närhet och kroppskontakt, säger Catta. Kramas mycket med din familj eftersom all annan kroppskontakt går förlorad. Människor mår väldigt dåligt utan kroppskontakt.

Recept: Cattas Kanelbullesmoothie

4 dl havredryck

2 frysta bananer (gärna övermogen för sötman)

1 dl fryst mango

1 skopa vegansk proteinpulver med vaniljsmak. (Kan uteslutas eller bytas mot annat proteinpulver med vassle).

1 msk ekologisk kokosolja

1 krm vanilj

1 krm kardemumma

3 krm kanel

Träningsprogram

Tårtbit; 3 rundor

20 m utfallssteg

10 dips mot stol

10 armhävningar på golv/mot stol/mot vägg

3 rundor av 20 knäböj

10 stol step up (med gummiband ovanför huvudet om man vill)

10 burpee på golv/mot stol