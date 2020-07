BILDSPECIAL: Växande intresse för närodlat: ”Något annat än att köpa från grossist”

De odlar i ett mindre format. ”30 tum”, 75 centimeter, är bredden på de odlingsbäddar som paret Emelye Leffler och Daniel Pettersson brukar.

Daniel som ursprungligen är från Kumla jobbar heltid med odlingarna medan Emelye jobbar på timmar i Kumla kommun under vinterhalvåret för att dra in mer pengar till hushållet.

- Vi har "downshiftat" i levnadsstandard och har ingen kostsam maskinpark så vi plockar ihop det, säger Emelye som ursprungligen kommer från Östansjö.

För några år sedan slog de sig ned i en gammal skofabrik i Åbytorp som byggts om till boningshus efter att ha bott i Stockholm. Paret har också fått en dotter som heter Louie, två och ett halvt år. De hyr bostaden och arrenderar ungefär 5 000 kvadratmeter mark för odlingarna som nu är inne på tredje säsongen.

- Men vi odlar kanske bara på cirka 750 kvadratmeter odlingsbäddar, säger Daniel och tittar ut över marken som är förberedd med fler odlingsbäddar.

Det behövs då efterfrågan på deras produkter bara växer. Den här sommaren har de också fått säsongsanställa en god vän, Sakke Olsson, som dräng på halvtid.

När NA kommer på besök rensar Sakke ogräs för hand även om han nyss klippt gräs mellan odlingsbäddarna med en bensindriven motorgräsklippare. Annars slås gräset med lie. En mindre tvåhjulstraktor finns på gården för att preparera bäddarna som sedan fylls på manuellt med kompost och hästgödsel.

- Vi kallar det här för hantverksodling så vi behöver inga dyra maskiner. Ursprungligen kommer det här sättet att odla från Frankrike men det är nu vanligt i Canada och USA och det börjar bli fler här i trakten, förklarar Emelye.

Restaurangerna E-gastronomi i Åbytorp och Bryggerikrogen i Nora är fasta samarbetspartners. Redan på hösten talar de om vad de vill köpa av 30-tum farm nästkommande år och anpassar sedan menyerna varje vecka efter skörderesultat.

- De tycker att det blir lite mer spännande än att ha en fast matsedel. Vi skördar ofta samma dag de får varorna så ur näringsinnehåll blir det något annat än att köpa från grossist, förklarar Emelye.

Daniel och Emelye testade att ha en gårdsbutik på helgerna under ett par år men det tog för mycket tid.

- I år skulle vi bara köra Reko- ring Örebro, Sydnärke och restauranger men nu har vi blivit kontaktade av så många restauranger att vi börjat säga nej och kan inte sälja till privatpersoner.

Emelye tror att det beror på att fler vill värna om närproducerat och småföretagande och att corona har drivit på den utvecklingen.

I en odlingsbädd försöker man få tre skördar per säsong och det är mer än i en konventionell odling.

- Vi börjar skörda redan i slutet på maj och fram till oktober, november, säger Emelye.

Sådd, plantering och gallring. Majrovorna gallras i den storlek som restaurangerna vill ha. Radavstånd och plantavstånd finns införda i Excelark för det krävs noggrann planering: Crispsallad (cut and come again), morötter, dill, vitkål, rödbetor och gulbetor, lök, brysselkål, olika sorters grönkål och mangold växer så det knakar.

- Grönkål och mangold kommer tidigt och de har gått åt. Mangold är väldig snygg och fin i färgerna så restaurangen serverar kanske något på bladet eller friterar eller hackar ned i sallad. Den kan användas både varm och kall, berättar Emelye.

Här odlas även Rudbeckia, tagetes, rosenskära, majs och solrosor, dahlia, aster och prydnadsgräs.

- Sedan har vi en egen provodling på kidneybönor, svarta bönor och testar även ingefära, avrundar Emelye.