Avåkningar och bestraffningar sänkte örebroaren på F1-banan: ”Bilen betedde sig konstigt”

Tolv år efter att racingkarriären egentligen tog slut gjorde Joakim Frid, 38, från Örebro, i helgen sin största tävling sedan han vann privatförarcupen i STCC 2006 och 2007.

Men tvåtimmarsracet i Le Mans cup på franska F1-banan Paul Ricard, där Frid delade bil med danske Michael Markussen, blev inte den framgång det inledningsvis såg ut att kunna bli. I en LMP3-bil från Ligier, för danska teamet Keo Racing, slutade pallplatsambitionerna med en tolfteplats.

Örebroaren var näst snabbast på en av tidsträningarna på fredagseftermiddagen, men inför kvalet på lördagsmorgonen skruvade teamet bort sig, och Frid körde av två gånger i Signes, högerkurvan efter den 1,8 kilometer långa Mistralraksträckan.

– På den här banan vill man använda så lite aerodynamik som möjligt för att få högre toppfart, och de justeringar vi gjorde på bilen för att uppnå det fungerade jättebra på sista träningen. Men då var det blött, och när vi kom till kvalet och det var torrt betedde sig bilen lite konstigt, den bet ifrån med bakändan, berättar Frid.

– I slutet av rakan går det i nästan 280 kilometer i timmen, och då ska man svänga in i en högerkurva och sedan hålla full gas, och där tappade jag bilen och åkte ut i avåkningszonen på båda mina snabbaste kvalvarv. Så det blev inga tider, och sedan blev det gulflagg vilket gjorde att vi inte fick några fler försök. Det sket sig.

Kvaltiden räckte ändå till tionde startposition av 31 bilar, men Markussen, som körde första stinten, dömdes till en drivethrough för tjuvstart och var dessutom av banan ett par gånger under första varvet. Efter bestraffningen var teamet nere på 28:e plats. Och värre blev det: I samband med förarbytet, efter första timmen, körde Frid mot rött ljus på väg ur depån och dömdes till två minuter stop and go. Då hann de sju första bilarna varva honom.

– Det var säkerhetsbil på banan, och när den är nära depån får man inte köra ut. Men vi var tolv bilar som missade det och körde mot rött, och alla blev bestraffade, berättar Frid.

Väl ute på banan igen var han 17:e, och jobbade sig upp till en 14:e-plats i mål, som tolva av LMP3-bilarna.

– Det är mixat, känslomässigt. Skönt att ha farten, och häftigt att vara ute och köra, det här är en av de största serierna i Europa och något helt annat än det man kan köra hemma i Sverige. Men tråkigt att inte kunna knyta ihop säcken och att racet blev så stökigt, säger Frid.

Han har fått erbjudande av teamet att köra även nästa race i serien, på Monza den 11 maj, men måste fixa finansieringen innan han kan tacka ja.

– De var jättenöjda med farten och tycker att det har fungerat bra när vi jobbat ihop tidigare också. Så nu blir det att ligga i och dra in pengarna som krävs för att köra på Monza också, säger Frid.