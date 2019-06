Björks kaoshelg fortsatte – tvingades bryta efter sammanstötning med teamkompisen: ”Något gick sönder ...”

Problem i kvalet och usel start på första racet – då fick Thed Björk Bang-Melchior ägna hela helgen på Nürburgring åt att jaga ströpoäng.

Karlskogaföraren, som vann VM-guld 2017, låg tvåa i mästerskapet inför helgen, men regn och gulflaggor störde torsdagens kval. Björk tog ändå en femteplats till fredagens race, men fick då en katastrofstart och tappade till en tolfteplats i de första kurvorna, som blev en elfteplats i mål.

I kvalet till lördagens två race var Björk bara 19:e, och därför fick han vara nöjd med att rädda två poäng som 14:e i midsommardagens första heat. Men det andra tog slut redan i de inledande kurvorna, där Karlskogaföraren gick ihop med teamkompisen Andy Priaulx. Båda tvingades bryta.

– Något gick sönder på höger fram, och så är det punktering, rapporterade Björk över teamradion på väg in i depån.

Björk, som tidigare i år vunnit tre race, fick därmed bara med sig åtta poäng från helgen i Tyskland, och ligger nu trea i mästerskapet.

Svenska rallycrossvärldsmästaren Johan Kristoffersson vann lördagens första race – hans första WTCR-seger i karriären – medan tyske Benjamin Leuchter vann det andra. Helgens största vinnare var dock mästerskapsledande argentinaren Esteban Guerrieri, Honda, som bara hade elva poäng till godo på Björk inför tävlingen men nu har hela 45 på nya tvåan Norbert Michelisz och 55 pinnar bak till svensken.

Tävlingen, som körs på Nürburgrings långa och klassiska Nordschleife, körs tillsammans med 24-timmarsloppet på samma bana. En handfull av WTCR-förarna kommer att dubblera och köra även där, men inte Björk.

Helgen på Nürburgring markerade halvtid i mästerskapet – fem av tio racehelger och 15 av 30 raceheat är nu avverkade. Säsongen fortsätter med stadsracet i portugisiska Vila Real 5–7 Portugal. Därefter väntar ett över två månader långt uppehåll innan säsongen avslutas med fyra race i Asien. Finalen körs på tidigare formel 1-banan i Malaysia 13–15 december.

Resultat – WTCR på Nürburgring

Race ett: 1) Norbert Michelisz, Ungern, Hyundai, 27.16,025, 2) Esteban Guerrieri, Argentina, Honda, +1,762, 3) Néstor Girolami, do, do, +3,741, 4) Rob Huff, Storbritannien, Volkswagen, +4,4041, 5) Frédéric Vervisch, Belgien, Audi, +7,036 ... 11) Thed Björk Bang-Melchior, Sverige, Lynk & Co, +8,975.

Race två: 1) Johan Kristoffersson, Sverige, Volkswagen, 27.08,370, 2) Vervisch, +5,108, 3) Augusto Farfus, Brasilien, Hyundai, +10,891, 4) Gabriele Tarquini, Italien, do, +11,180, 5) Attila Tassi, Ungern, Honda, +11,827 ... 14) Björk, +27,121.

Race tre: Benjamin Leuchter, Tyskland, Volkswagen, 27.23,485, Vervisch, +0,495, 3) Guerrieri, +188, 4) Jean-Karl Vernay, Frankrike, Audi, +2,505, 5) Tarquini, +7,179 ... Björk bröt.

Ställningen efter 15 av 30 race: 1) Guerrieri, 214 poäng, 2) Michelisz, 169, 3) Björk, 159, 4) Girolami, 154, 5) Vervisch, 132.