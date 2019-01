Fredrik Ekbloms team drar sig ur STCC: ”Tittar på andra möjligheter”

Westcoast Racing var en maktfaktor i STCC, kungaklassen i svensk racing, 1996–1999 och 2003–2015.

Men comebacken 2018, efter att teamet satsat på andra serier under två säsonger, blev inte vad man hoppats på, och nu drar sig det Halmstadbaserade stallet återigen ur STCC, rapporterar branschtidningen Touringcar Times.

Teamchefen Dick Jönsson-Wigroth bekräftar att så är fallet, och säger att teamet ”ser över lala möjligheter” inför 2019.

– Vi har redan bekräftat att vi kommer att tävla i Porsche Carrera cup Scandinavia 2019, vilket medför ett enormt intresse och ger motivation till vårt team och våra partners. Efter att vi fullföljt våra serier förra säsongen visade vi i TCR Europe-finalen att vi definitivt kan vara med och tävla på högsta nivå om förutsättningarna är de rätta, och därför tittar vi på andra möjligheter, att köra våra TCR-bilar utanför Sverige 2019, säger han till Touringcar Times.

Teamets STCC-bilar kördes 2018 av veteranen Fredrik Ekblom, från Örebro, och nykomlingarna Andreas Bäckman och Jessica Bäckman. Andreas körde bara in åtta poäng på hela säsongen medan Jessica nollade – Ekblom körde in 110 poäng och slutade på sjätte plats i mästerskapet efter att bland annat ha tagit en andra- och en tredjeplats under säsongen.

Ekblom, som hunnit bli 48 år, vann STCC 1998, 2003 och 2007 (och därtill utbrytarserien TTA 2012) och har totalt tagit tolv SM-medaljer i STCC-sammanhang. Han har ännu inte släppt några detaljer kring sina planer inför 2019.

Årets STCC-säsong startar med racen på Knutstorp 3–4 maj. Kanonloppet i Karlskoga arrangeras 17–18 augusti.