Kaoshelg för Hampus Ericsson – bestraffad, exploderande fälg, påkörd: ”Bra fart men inga resultat”

Hampus Ericsson, 17, fick sitt riktigta genombrott när han körde hem en seger i brittiska formel 3-serien på Snetterton för tre veckor sedan.

Men i helgens deltävling på F1-banan Silverstone lyckades Kumlaföraren inte följa upp succén – trots att han kvalade som sexa och femma av 18 förare i lördagsförmiddagens regn. De tre racen – ett på lördagen och två på söndagen – slutade nämligen i kaos.

– I första racet slogs jag om fjärdeplatsen på sista varvet. Jag hade legat bakom honom (Kiern Jewiss) hela racet, och jag tyckte inte att han var så snäll när han stängde dörren överallt. När jag försökte igen på sista varvet så stängde han i sista sekunden, så jag körde in honom, säger Ericsson som trots en snurrning tog sig i mål som sjua men bestraffades med tidstillägg och blev 14:e.

– Jag har sett ombordfilmen, och jag tycker att han rörde sig under inbromsningen. Och det var ingen krasch, jag touchade honom bara. Men domarna har alltid rätt ...

I andra racet, med omvänd startordning, skulle Ericsson starta elva. Men kopplingen slutade fungera ute på startgriden, och han rullades i depå och kom iväg sist. Väl ikapp och förbi svansen på klungan exploderad vänstra bakfälgen.

– Det bara small, jag blev jätteförvånad. Det släppte helt, och jag snurrade. Det fanns inte så mycket att göra.

I tredje och sista racet plockade Ericsson en placering i starten och var fyra när han i slutet av första varvet blev avputtad. I mål var han nia.

– Det var inte så himla schysst, men den gången blev det inget straff. Domarna bestämmer ...

Totalt fick Ericsson bara ihop 19 poäng under helgen, och tappade från fjärde till sjunde plats i mästerskapet. Avståndet till pallen ökade från en till 64 poäng.

– Jag är ändå inte så himla missnöjd. Jag tar med mig att jag hade bra fart hela helgen. Bra fart, men inga resultat, säger Ericsson.

Mästerskapsledaren Clement Novalak, Benjamin Pedersen och Ayrton Simmons vann helgens tre race.

Nästa race körs på Donington Park under midsommarhelgen.

Ställningen

Brittiska formel 3-mästerskapet efter 9 av 24 race: 1) Clement Novalak, Frankrike, Carlin, 226 poäng, 2) Johnathan Hoggard, Storbritannien, Fortec, 190, 3) Ayrton Simmons, do, Chris Dittmann Racing, 181, 4) Kaylen Frederick, USA, Carlin, 147, 5) Neil Verhagen, do, Double R Racing, 135 ... 7) 4) Hampus Ericsson, Sverige, do, 117.