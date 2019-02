Meste mästaren Göransson med och räddar STCC efter konkursen – körs vidare under nytt namn: ”En tår i ögat”

STCC har genomlevt både toppar och dalar sedan starten 1996. De väldiga publikfesterna i början av 2000-talet med tiotusentals åskådare på läktarna, kontroverserna kring Rickard Rydells seger 2011, den ettåriga TTA-utbrytningen 2012 och Örebroförarnas dominans med totalt tolv mästartitlar mellan Richard Göransson, Thed Björk Bang-Melchior och Fredrik Ekblom.

Men nu är det alltså slut. Efter förluster på sammanlagt 64 miljoner kronor 2015–2017, och en ännu ej fastslagen summa för 2018, begärdes företaget Scandinavian Touringcar Corporation AB på onsdagen i konkurs.

”Det är med en tår i ögat jag fått beskedet. Klassen och mästerskapet som jag brunnit för och som gjort att jag kunnat leva min dröm och levt på min sport”, skrev Richard Göransson, den mest mästaren i serien med sina fem titlar, på Facebook. Men faktum är att Göransson också är en del av räddningspaketet när svensk standardbildsracing nu ska återuppstå i askan av STCC. Sedan ett knappt år tillbaka äger och driver Göransson Gelleråsenbanan utanför Karlskoga, och tillsammans med övriga arrangörer, Greger Petersson som äger det tekniska reglementet och Svenska Bilsportförbundet kommer han nu att se till att tävlingsserien lever vidare.

– Det viktigaste att förmedla är att svensk elitracing kommer att se likadan ut 2019. Det kommer vara samma klasser på samma tävlingar som tidigare annonserats. Den enda skillnaden är att huvudklassen som alltid hetat STCC nu kommer att heta något annat, eftersom varumärket ägs av det bolag som gått i konkurs. Så länge inte konkursförvaltaren vill sälja namnet för en billig peng, vilket inte alls är omöjligt någon gång i framtiden, så får serien heta något annat, säger Göransson.

Kommer serien ha SM-status?

– Det är upp till den gamla STCC-klassen att ansöka om och få det beviljat av Bilsportförbundet, och det är jag ganska säker på att de kommer att göra och få.

Hur har ni som banägare tagit emot beskedet?

– Som gammal förare är det här naturligtvis jättetråkigt. Men som banägare visste vi om att det här var på gång, det har vi vetat under ganska lång tid. STCC har haft ihärdiga ägare som hela tiden skjutit in pengar trots att det gått jättetungt, men nu kände de att det inte gick längre. Nu kommer vi arrangörer, Bilsportförbundet och Greger Petersson tillsammans se till att rädda svensk elitracing. Tillsammans ska vi skapa bästa tänkbara plattform för både aktiva och publik. Jag är väldigt hoppfull, ändå.

Exakt hur de nya ägarförhållandena kommer att se ut är inte klart, men en viktig poäng är att verksamheten runt det som tidigare hette STCC kommer att skalas ned för att kapa kostnader. Inledningsvis kommer det inte finnas några anställda som arbetar dedikerat med serien.

– Vi får se under vilka former vi kommer att driva verksamheten, men tanken är att vi skapar någon form av gemensam union. Eftersom vi redan vetat om det här ett tag så har vi redan kikat på en plan B som vi kommer att sjösätta. Det är inget vi kan presentera just nu, men jag kan säga så mycket om att vi var ganska förberedda på det här, säger Göransson och fortsätter:

– På lång sikt tror jag att vi måste hitta en ny stark promotor som kan ta hand om serien, för det är egentligen inte vår huvuduppgift som banor och klubbar. Men vi är taggade på att göra det tillfälligt för att rädda svensk motorsport.

STCC har gått med mångmiljonförluster de senaste åren, hur ska ni göra för att inte dra på er de kostnaderna?

– Det kommer vi att lösa. Vi får helt enkelt banta ned saker. STCC har helt enkelt haft för stora kostnader och för små intäkter.

Kommer varje bana nu att få ett större ansvar för att marknadsföra serien?

– Ja, det kommer bli viktigare för oss lokalt, som lokala arrangörer, att se om vårt eget hus och inte bara lyssna på vad den stora organisationen säger. Det kommer verkligen bli fria händer. Men för mig som gillar att gå i bräschen ska det bli kul att vara med och bygga från grunden, och jag har lite olika idéer om hur vi ska göra Kanonloppet till en attraktiv tävling för att locka publik från Karlskoga, Örebro, Karlstad, Värmland och Örebro län.

STCC:s kalender för 2019, som alltså ska fortsätta gälla om än under annat namn, innehåller sju deltävlingar med premiär på Ring Knutstorp helgen 3–4 maj och final på Mantorp Park 4–5 oktober. Kanonloppet körs över tre dagar 16–18 augusti.

– Vi kommer ha flest klasser av alla deltävlingar, vi klämmer in alla klasser som är någon form av elit, och därför kommer vi köra en tredagarstävling när alla andra kör två dagar, säger Göransson och räknar vid sidan om omdöpta STCC upp Carrera cup, GT4, V8 Thundercars, Formel Nordic, Ginetta och Legends cup, säger Göransson.

Än så länge är bara två förare, Robert Dahlgren och Emma Kimiläinen, anmälda till huvudserien 2019. Bland de som berättat om sitt intresse för att få köra finns Robin Fredriksson från Gyttorp.

STCC 1996–2018

Flest titlar: Richard Göransson, fem.

Flest racesegrar: Richard Göransson, 43.

Första segrare: Janne ”Flash” Nilsson, vann första racet på Mantorp Park och första titeln 1996.

Sista segrare (eller senaste, om nu namnet ”STCC” köps tillbaka): Johan Kristoffersson vann mästerskapet 2018, Tobias Brink vann sista racet på Mantorp Park.

Banor: Totalt 17 olika. Knutstorp och Mantorp är de enda som varit med alla år, och som arrangerat totalt 36 racehelger vardera. Falkenberg och Gelleråsen har varit med alla år utom TTA-utbrytråret 2012.