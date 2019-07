Bilstrul för Stig Blomqvist på förstasträckan – hyllar ändå inramningen: ”Hur trevligt som helst”

Strax innan starten i Midnattssolsrallyt drabbades tävlingen av ett rejält bakslag. Avslutande delen av första sträckan skulle köras i Sörbybacken, men det gick publiken miste om. Vägen höll inte och istället fick bilarna köra rakt fram och en den häftiga backkörningen uteblev.

En småtuff start blev det också för tävlings huvudperson: Stig Blomqvist. Han körde först av alla och ligger efter förstasträckan på 38:e plats med åtta sekunder upp till ledande Arne Rådström. Ingen fara med tanke på hur mycket som återstår, men 72-åringen var inte helt nöjd med bilen.

– Det var inget sådär riktigt va. Det var lite krångel med bilen. Det var väl okej, men det var väl inget att skryta med, säger han.

Exakt vad som var felet på bilen visste han inte någon timme efter målgång.

– De håller på och letar. Sen var det lite lösgrus när man kör först, så är det ju. Det är inget att göra något åt. Det är väl okej, men det är något som inte är riktigt hundra.

Hela tävlingen är en stor hyllning till Blomqvist efter att 35 år passerat sedan han tog sin historiska världsmästartitel i rally. Det gjorde att han fick inviga tävlingen och sedan starta först. Runt banan hade tusentals människor samlats för att se legendaren i aktion.

– Det är hur trevligt som helst. Det är kanon.

Är det många som stoppar dig och vill prata?

– Ja, det har det ju varit, så det är kul.

Under torsdagen är det omvänd startordning som gäller, vilket innebär att Blomqvist startar sist istället. Han har alltså några sekunder att jaga ikapp till toppen, men han verkar ta det hela med ro.

– Jag hoppas att vädret håller i sig och att allt fungerar.

Bäste länsförare under förstasträckan blev istället Håkan Larsson som kör för Laxå MK. Han ligger på en sjundeplats, 2,1 sekund bakom ledande Rådström.

Resultat efter 1 av 20 sträckor:

1) Arne Rådstöm, Volvo, MK Ratten, 1.47,1, 2) Peter Engström, Ford, NMS Boden, +0,4, 3) Charles Andersson, do, Borlänge MK, +0,9, 4) Joachim Nilsson, SMK Arboga, +1,1, 5) Mats Myrsell, Opel, SMK Arboga, +1,6, 6) Anders Nilsson, Volkswagen, SMK Arboga, +1,8, 7) Håkan Larsson, Ford, Laxå MK, +2,1, 8) Janne Westlund, Volvo, MK Kopparberg, +2,1, 9) Mikael Wisti, do, Fagersta MK, +2,5, 10) Ulf Pettersson, Opel, Katrineholms MK, +3,8. Övriga länsförare bland de 50 bästa: 12) Staffan Bergdahl, Ford, Teknis, +4,0, 36) Stefan Sollenfelt, Opel, do, +7,7, 38) Stig Blomqvist, SMK Örebro, +7,9.