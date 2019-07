Bio Roxy sommaröppnar – så bra är filmerna från olika håll i världen: ”Som en fristående del av Handmaid's tale”

► Här hittar du även recensionen av ”Yesterday” – får priset för årets mest krystade idé (visas på Roxy från 13 juli)

"Askunge"-drama om förbjuden kärlek i "Sir"

Ratna är en änka från en fattig by med drömmar om att skola om sig till skräddare. Kastsystemet och patriarkatet blockerar hennes möjligheter, tills hon får chansen att jobba som hushållerska hos en förmögen man i storstaden Bombay.

Mannen, som heter Ashwin men ständigt kallas just "sir", har precis ställt in sitt eget bröllop efter att hans fästmö varit otrogen. Hans hundvalpsögon visar hur mycket han vantrivs med sina privilegier, nedärvda från sin far som sköter familjeföretaget i byggbranschen där Ashwin fått en chefsposition som arkitekt.

Dessutom behandlar Ashwin Ratna med respekt, han värmer till och med sin egen mat i mikron ibland. Det är han van vid, sedan han bott i USA där han försörjde sig som frilansskribent. En inte särskilt trovärdig bakgrundshistoria.

De två blir långsamt förälskade genom den ojämnlika relationen. Ratna tröstar Ashwin för hans hjärtesorg, och han svarar med överdriven generositet. Som att ge Ratna en symaskin. Hon å sin sida kämpar för att hitta en skärva självständighet i en kultur där det borde vara omöjligt, och bränner nästan ut sig på jobbet och på den obetalda lärlingstjänsten hos en skräddare.

"Sir" är ovanligt nog indisk diskbänksrealism och dessutom välspelad. Ibland är "Sir" ett intressant drama om makt och kärleksrelationer i kastsystemets hemland. Tyvärr är det också förutsägbart enligt "Askungen"-modell. Relationen är dödsdömd på grund av Ashwins rika vänner (ofta överdrivet arroganta) och Ratnas låga status.

Det som skaver mest är både Ratnas och Ashwins inneboende godhet. Ingen av dem verkar ha några själviska sidor, utan är fängslade av sina sociala sammanhang. Man kanske kan tycka att Ratna har det värre, en kvinna i beroendeställning till en chef som inte förstår sin egen maktposition, men Ashwin framstår också som ett offer för omständigheter bortom sin kontroll.

"Sir", som mestadels utspelar sig inne i Ashwins lägenhet, belyser en typ av förtryck som slår mot allas möjligheter att mötas, men balanserar ibland farligt nära relativismens falska trygghet.

Kristoffer Viita/TT

Omar Sy borde lysa med större kraft

Omar Sy är en strålande filmstjärna som enkelt överglänser de ganska mediokra filmer han ofta medverkar i. Som den här – som känns lika vilse som Odysseus på väg hem från Troja.

Likt två förlorade äventyrare kryssar lillkillen Yao (Lionel Louis Basse) och den franske skådespelaren Seydou (Omar Sy) fram på den senegalesiska landsbygden. De färdas i en risig bil med oroväckande stillastående bensinmätare.

Ja, det är en oväntad vänskap det handlar om. En vänskap som föddes under en boksignering, dit den lille pojken lyckats lifta från sin hemby för att få möta sin stora idol. Och jajamän – detta är en film som inte blygs för att ta till den gamla filmklyschan om hur ett möte med ett charmigt oförställt barn kan förändra en man som tydligen lagt mycket tid och kraft på att bygga upp en inre mur kring hjärtat. Eller hur det nu ligger till.

Det antyds att Seydou har varit en dålig make och far, som inte har någon kontakt med sin faders ursprungsland. I några ganska snygga scener märks hans utanförskap i den senegalesiska miljön. Han kallas lite retsamt för "Bounty", svart på utsidan men vit på insidan, och bristen på rötter framställs som en möjlig anledning till hans själsliga nöd.

Men hur det egentligen står till med Seydous inre är och förblir oklart. För det är så mycket annat som ska hinnas med i "Yao". Inte minst själva Yao, vars namn ju även dubblerar som filmens titel. Han är rättfram och gillar äventyrliga historier a la Jules Verne.

Efter en rörig inledning är väl tanken att duons resa tillbaka till Yaos hemby – för lillkillen har inga pengar och Seydou verkar ganska trött på sin bokmässa – ska ta fart på riktig. Och jodå, det pågår saker på duken hela tiden. Filmen är mycket upptagen av att likt "Odysséen" ta med våra hjältar på en lång resa där det dyker upp en förförisk siren och bjuds på möjlighet till andlig utveckling.

Men ingenting tar liksom på djupet, och särskilt komiskt blir det knappt heller. Det är kul att få se glimtar ur vardagligt liv i Senegal, men att inte kunna krama mer stjärnkraft ur Omar Sy än så här ger bara knappt godkänt.

Miranda Sigander/TT

Som en fristående del av "Handmaid's tale"-universumet

"Rött kort" är en verklighetsförankrad historia om det patriarkala förtrycket mot kvinnliga fotbollspelare i Iran, ett viktigt drama som tyvärr saknar spänning.

"Rött kort" är lite som en fristående del av "Handmaid's tale"-universumet, förlagd i nutid och med undertiteln "vilken lirare".

Filmen är fiktion men bygger på verkliga omständigheter för kvinnliga fotbollsspelare i Iran. I centrum står stjärnspelaren Afrooz som är på väg till Malaysia för sitt livs viktigaste match.

På flygplatsen nekas hon utresa då hennes man Yasser har förbjudit henne att lämna landet. Yasser är bitter. Inte bara över att Afrooz begärt skilsmässa men också för att hon innan dess låtit fotbollen ta all uppmärksamhet från familjelivet. Yasser är en stilig och slemmig karl, som symboliskt nog är programledare för ett mysigt frågesportprogram kallat "Gamla goda tider".

Det verkar som om den stora matchen står på spel, men när filmen rullat över halvlek är hoppet långt utom räckhåll. Frågan inställer sig: varför ska jag fortsätta titta? Afrooz försöker muta sin exman med sex, men det räcker inte. Hon tar honom till rätten, men ingenting biter på det patriarkala förtrycket som har lagens makt i Iran. Trots sympatiska allierade möter Afrooz nästan bara motgångar.

Som publik är det lätt att sympatisera med Afrooz men svårt att engagera sig i filmens dramatik som stampar vatten i olika fruktlösa konflikter. Klockan som tickar (Afrooz har bara några dagar på sig att fixa sitt utresetillstånd) är på många sätt överflödig. Utfallet verkar oundvikligt. För spänning behövs mer framåtrörelse.

Det gäller också huvudpersonerna, som är orörliga i sina roller som förtryckt och förtryckare. "Säg ja till allt jag ber dig" kräver Yasser av Afrooz i en scen som gränsar till parodi. Deras bråk från ett sönderslaget äktenskap bränner till ibland och ger ledtrådar om något djupare som inte riktigt utforskas. Synd, då första halvan hade förutsättningar att tackla ett viktigt ämne inom sportens ofta förljuget "opolitiska" värld.

Kristoffer Viita/TT

