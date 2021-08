Björn bygger padelarena i form av en racket ”Riktigt bra mötesplats”

Snart kan man spela padel inomhus i Lekebergs kommun. Det är entreprenören Björn Sahlqvist som köpt den kommunala marken vid Bergavägen i närheten av Berga industriområde, och ska anlägga en padelarena.

– Fem dubbelbanor och två singelbanor ska det bli, berättar Björn Sahlqvist, som härmed startar företaget Björns padel och entreprenad AB.

På en 3000 kvadratmeter stor yta ska hallen byggas, i form av en padelracket.

Björn brinner för sporten och vill med projektet främja att fler kan få möjlighet att spela.

– Det här är en sport som alla kan spela, på olika nivåer. Dessutom är det skonsamt mot kroppen, säger han, och berättar han själv spelar padel i stort sett varje dag.

Hallen ska anpassas efter tävlingsnormer så det i framtiden också kan bli möjligt att ordna turneringar här.

I anslutning till padelhallen byggs en lounge-del som kan användas som mötesplats. Det är något som kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson (C), är nöjd med.

– Vi från kommunen tycker att det är extra roligt med det här initiativet. Det kan bli en riktigt bra mötesplats för oss som bor här, säger han.

– Ja alla är välkomna, oavsett om man spelar padel eller inte, säger Björn Sahlqvist.

Just nu är arbetet med att anlägga grunden för padelhallen i full gång. Om allt går som det ska kan hallen tas i bruk till våren. Den kommer att fungera som de flesta andra padelhallar – man bokar tid och betalar via appen Matchi, och sedan får man en kod in och kan börja spela.

– Vi hoppas också kunna dra igång padelträning för ungdomar i föreningsform. I vilken regi och när det blir är inte riktigt klart än, men det återkommer vi med, säger Björn Sahlqvist.

Att locka äldre till att spela padel är också en målsättning för anläggningen.

Det välkomnas också av Johan Niklasson.

– Det kommer en helt ny fritidsaktivitet till kommunen. Dessutom är det en satsning som gynnar bygden och folkhälsan, och det vill vi lyfta, säger han.

Bredvid padelhallen kommer Björn Sahlqvist att bygga kontor, tvätt- och maskinhall för sina andra verksamheter. Dessutom planeras ytterligare byggnationer på marken intill, men vad det blir är inte bestämt än.