Björndahl centimeter från segermål – tänker stanna och slåss om speltid: ”Mitt fokus är 100 procent här”

Det var i 31:a minuten som Erik Björndahl var extremt nära att sätta det som kunde blivit segermålet i onsdagseftermiddagens träningsmatch mot superettalaget Brage.

Daniel Björnquist kom runt på högerkanten och slog ett perfekt inlägg till Björndahl som stormade fram för att möta bollen och med öppet mål på bortre stolpen – men trots att han fläkte sig hann han inte fram innan bollen smet förbi och ut över kortlinjen.

– Jag fick väl bakre dobben på den, typ. Det handlar om en centimeter till, så hade jag fått in den. Det var lite olyckligt, för det var en jättebra aktion av Björnquist, säger Björndahl.

ÖSK köpte loss Björndahl från Degerfors inför förra säsongen, då den nu 30-årige anfallaren var nybakad skyttekung i superettan och hade vräkt in 34 mål på två säsonger i näst högsta serien efter att dessförinnan ha tillbringat hela karriären i BK Forward.

Men i fjol lossnade det aldrig: Två straffmål blev facit under den rekordlånga försäsongen, och två mål i slutet av juli var de enda i allsvenskan innan han nickade in segermålet mot Hammarby, på stopptid i sista omgången. Efter en ljumskskada i början av augusti startade han inte en enda match och fick bara sex inhopp under de 17 avslutande omgångarna sedan ÖSK under sommarfönstret fyllt på offensiven med lånespelarna Rasmus Karjalainen, Deniz Hümmet och Romin Gall.

Nu snackas det om att andra klubbar visat intresse för att låna in Björndahl, om möjligheten uppstår. Men själv vill han stanna och kriga om en plats under andra säsongen på treårskontraktet.

– Först och främst är jag riktigt revanschsugen från förra året. Det blev ett riktigt stökigt år. Nu känner jag att jag är på god väg att hitta tillbaka till tidigare form, och då är det bara att köra, säger han.

Vad har du dragit för lärdomar av förra året?

– Det var mycket runtomkring. Under sommaren, när jag väl spelade och kom in i det, hade jag en period som jag är nöjd med. Sedan skadade jag ljumsken och det blev tuffare konkurrens. Nu tänker jag på det som ett läroår, ett förstaår, och att det är nu det gäller att visa att jag är här för att prestera. I år började jag träna lite tidigare än alla andra för att bygga upp de delar jag hade problem med förra säsongen, och jag har kunnat fokusera 100 procent på kost och träning och känner att jag är i bra form och orkar mycket. Det såg man där ute i dag: När vi kör hög press så gäller det att orka fortsätta springa, och det gjorde jag.

Björndahl gör upp om platsen längst fram i ÖSK-uppställningen med först och främst Karjalainen och Agon Mehmeti. Dessutom jobbar klubben för att få loss Hümmet från Elfsborg. Eventuellt konkurrerar spetsanfallarna om två platser i elvan, men i sådana fall även med Robin Book och David Seger.

– Jag kommer kriga på och göra allt för att göra det svårt för tränarna att inte ta ut mig i laget. Det är helt upp till mig själv nu, att ta vara på varje minut jag får spela på försäsongen, att visa att jag är hungrig och att jag är ”där”, säger Björndahl.

Hade det varit viktigt att få sätta bollen i dag, är du i ett läge där du behöver en sådan självförtroendeboost?

– Nej, inte så. Jag springer mycket och kämpar och försöker komma till lägen. Det är egentligen de pyttesmå delarna, att bollen går in i stället för precis utanför, som saknas. Jag är stark och i bra form.

Snacket om andra klubbar som är intresserade, då. Vad säger du om det?

– Jag har också hört lite, men mitt fokus är 100 procent här. Jag vill verkligen spela i ÖSK och hoppas att jag kan bidra mycket mer än jag gjort. Om det sedan inte räcker, eller om klubben känner att jag inte platser eller att de inte har med mig i sina tankar, så får de förmedla det till mig – och då får jag väl tänka om. Men jag älskar att spela fotboll och självklart är drömmen att få göra det här ute varje vecka.

ÖSK hade fler chanser än Björndahls att avgöra matchen mot Brage. Ett axplock: David Seger sköt över från nära håll, Noel Milleskog träffade burgaveln från öppet läge och Nordin Gerzic drog en frispark från straffområdeslinjen i muren – allt inom loppet av några minuter i början av andra halvlek.

Men fler mål än Kevin Walkers distinkta 1–0 i nionde minuten, efter förarbete av Milleskog och Book, mäktade ÖSK inte med mot Brage, och matchen slutade 1–1 efter Leonard Pllanas drömmålskvittering tre minuter senare.

– Vi började väldigt svagt, men sedan kom vi in i det och fick till den höga press vi vill ha. Vi vann mycket boll och gjorde bra saker med den. Men överlag känns det piss att vi inte vinner den här match, vi borde fått in minst två–tre bollar till med tanke på hur mycket vi skapade, säger Björndahl som blev utbytt mot Isaac Boye i 66:e.

ÖSK, som inledde träningsmatchandet med 1–0-seger mot Degerfors i lördags, spelar redan på söndag igen, borta mot AIK.

ÖSK–Brage 1–1 (1–1)

1–0 (9) Kevin Walker, 1–1 (12) Leonard Pllana.

Varningar, ÖSK: Arvid Brorsson. Brage: –

Domare: Enzo Vesprini, Köping.

Publik: Nej.

ÖSK:s lag: Mergim Krasniqi – Daniel Björnquist (66), Niclas Bergmark (66), Arvid Brorsson, Benjamin Hjertstrand (46) – Noel Milleskog (66), Nordin Gerzic (58), Kevin Walker (46), Jake Larsson (46) – Robin Book (46), Erik Björndahl (66).

Avbytare: Hussein Ali (46), Rasmus Karjalainen (46), David Seger (46), Dennis Collander (46), Johan Mårtensson (58), Alfred Ajdarevic (66), Isaac Boye (66), Anton Ingves (66), Helmer Andersson (66), Joel Andersson Segerlind, Johannes Danho, Fabio De Sousa Silva (skulle ha startat, utgick efter uppvärmningen), Bobby Allain (mv-res).