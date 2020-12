Björndahl med efterlängtat mål – hjälte på stopptid mot Hammarby

Under söndagen avslutades den allsvenska säsongen 2020. För ÖSK:s del betydde det att man tog emot Hammarby hemma på Behrn arena. Seger och man skulle passera just Bajen för att ta en sjundeplats i tabellen.

Det var också nära att hemmalaget fick en riktig smakstart på matchen när Agon Mehmeti kom fri redan i den andra minuten. Men avslutet blev bara en tåfjutt som Hammarbys debuterande målvakt Oliver Dovin, 18, kunde rädda.

Efter en dryg kvart skulle ÖSK ändå ta ledningen. Nahir Besara slog en hörna som först togs undan av bortaförsvaret, men strax kom bollen tillbaka till ÖSK-stjärnan. Då skickade han in ett inlägg som prickade pannan på Andreas Skovgaard som kunde knoppa in sitt första ÖSK-mål.

De vitsvarta fortsatte sedan att skapa fler chanser, men Dovin klarade av både Romain Galls och David Segers farliga avslut vid straffområdeslinjen.

Istället skulle ett par märkliga minuter utspela sig efter en halvtimmes spel. Hammarbys mittback Richard Magyar tacklades först stenhårt av Romain Gall och blev liggandes. Han verkade främst tappa luften och när han väl kom tillbaka i spel, så kapade han Hussein Ali och drog på sig sitt andra gula kort.

ÖSK lyckades inte utnyttja det numerära övertaget under återstoden av den första halvleken förblev mållös. När sedan den andra drog igång var det ÖSK som kontrollerade händelserna. Agon Mehmeti hade en boll i nät, men det dömdes bort för offside utan några större protester.

Då kom chocken. Från ingenstans vaskade Hammarby fram en chans och Gustav Ludwigson kunde smeka in bollen i bortre förbi Oscar Jansson som gjorde sin sista match i ÖSK.

ÖSK bytte in ytterligare offensiv kraft för att öka trycket mot gästernas mål under slutdelen av matchen. Besara fick en hygglig chans, men träffade inte mål och comebackande inhopparen Albin Granlund smög med upp och avlossade ett skott över i bra position.

Den bästa chansen såg Romain Gall ut att få. Deniz Hümmet drev upp bollen med bra fart innan han släppte vidare till Gall som tryckte iväg en kanon som tog i kryssribban.

Men hemmalaget gav sig inte och på stopptid skulle segermålet komma. Romain Gall slog en hörna som Erik Björndahl kom högst på och anfallaren kunde då göra sitt första allsvenska mål sedan i juli.

Det betyder också att ÖSK kniper en sjundeplats sedan 2014 när man slutade sexa.

Matchfakta

Örebro SK–Hammarby IF 2–1 (1–0)

Mål: 1–0 (17) Andreas Skovgaard (Nahir Besara), 1–1 (68) Gustav Ludwigson (Jeppe Andersen), 2–1 (90) Erik Björndahl (Romain Gall).

Varningar, ÖSK: Agon Mehmeti, Nahir Besara, David Seger. HIF: Mads Fenger, David Fällman.

Utvisning, Hammarby: Richard Magyar (två gula, minut 30).

Domare: Kristoffer Karlsson, Göteborg.

Publik: –.

Lagen

ÖSK (4–2–3–1): Oscar Jansson – Hussein Ali (ut 74), Benjamin Hjertstrand, Andreas Skovgaard, Kevin Wright – Nordin Gerzic (ut 74), Nahir Besara – David Seger, Deniz Hümmet, Romain Gall – Agon Mehmeti (ut 69).

Avbytare: Jake McGuire (mv), Daniel Björnquist, Erik Björndahl (in 74), Dennis Collander, Simon Amin, Albin Granlund (in 74), Rasmus Karjalainen (in 69).

Avbytare: David Ousted (mv), Imad Khalili, Mads Fenger (in 35), Tim Söderström, Kalle Björklund (in 75), Akinkunmi Amoo, Axel Sjöberg.