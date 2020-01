Björndahl och Bertilsson-affären: Här är turerna bakom det spektakulära bytet mellan rivalklubbarna

9 november ger sig ÖSK-managern Axel Kjäll in i jakten på den nykorade skyttekungen i superettan. I ett uttalande till NA-sporten säger Kjäll att "det vore tjänstefel av mig att inte ha Erik Björndahl med i tankarna inför 2020." I december skickade sedan ÖSK ett bud till Degerfors IF. Budet, som låg under den utköpsklausul som gällde utländska klubbar, nobbades av Degerfors sportchef Patrik Werner. Dagarna före jul åkte Erik Björndahl istället till Polen och ligaklubben Korona Kielce som var överens med Degerfors om övergångssumman. Även det personliga kontraktet var klart och det såg ut att bli en snabb affär där Erik Björndahl skulle flytta till Polen och skriva ett flerårigt avtal med klubben. Lönen handlade om miljonbelopp och Erik Björndahl gjorde sig redo för utlandsflytt. Men på plats i Polen krånglade affären. Björndahl var värvad av klubbens nya ägare och nu ville tränaren plötsligt att Björndahl skulle provträna med laget. 29-åringen och hans representant Daniel Rönnberg backade ur affären med orden "skyttekungar provtränar inte".

Utköpsklausulen för utländska klubbar löpte sedan ut på nyårsafton.

Med den utländska marknaden "stängd" för Björndahl fortsatte ÖSK arbetet att sy ihop en affär.

Natten till lördagen 4 januari presenterades plötsligt Viktor Prodell av Ho Chi Minh City FC i Vietnam. ÖSK sålde sin centerforward, en försäljning som gjorde att ÖSK plötsligt bara hade skadedrabbade Agon Mehmeti och Isaac Boye som renodlade anfallare kontrakterade i truppen. Försäljningen innebar också att ÖSK-managern Axel Kjäll fick ett utrymme i lönebudgeten när högavlönade Prodell försvann.

Arbetet att värva Erik Björndahl intensifierades under den senaste veckan. ÖSK har arbetat med flera olika lösningar på affären. En tänkbar lösning var att erbjuda Degerfors en spelare plus pengar i uppgörelsen.

Det är här Johan Bertilsson kom in i bilden. Den offensiva mittfältaren är en ikon i Degerfors där han har gjort 34 mål under två sejourer.

Bertilsson spelade visserligen 28 matcher i allsvenskan för ÖSK under 2019. Men 31-åringen var utanför startelvan nio gånger och har inte lyckats etablera sig som den nyckelspelare som han var tänkt att bli när ÖSK värvade hösten 2018 honom från Dalkurd som en ersättare för Nahir Besara.

Med Bertilsson med i dealen krävdes det, erfar NA-sporten, ett bud under en halv miljon kronor för att övertyga Degerfors om att genomföra affären.

De personliga avtalen gjordes klart under onsdagen och klockan 15.00 presenterades bytesaffären av de två klubbarna.