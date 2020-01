Björndahls hälsning till ÖSK-fansen – efter debutmålet: ”Ska ge tillbaka så mycket kärlek jag kan”

Under lördagen spelade ÖSK sin första försäsongsmatch för året. 4–0 blev segersiffrorna mot Linköping City. Och klubbens första målskytt 2020 blev Erik Björndahl som värvades så sent som under onsdagen.

– Jätteskönt att vara igång och ha fått göra debuten. Även skönt att få göra mål också, säger han.

Betyder det något för dig att göra mål direkt?

– Det är alltid skönt att göra mål. Sen grämer man sig lite över några situationer där man var nära också och jag kanske borde ha gjort ett eller två till. Men det är fortfarande första matchen och det märktes lite i dag också. Skönt att den är avklarad.

Björndahl tillsammans med yttrarna Robin Book och provspelande Bjarki Steinn Bjarkason låg bakom ett flertal chanser för ÖSK. Bland annat kom Björndahl helt fri efter en halvtimme, men då stoppades han av Linköpings målvakt Bilel Ben Salah.

– Jag tycker att vi startar matchen bra och vi kommer bakom dem som vi hade pratat om. Det avtog lite mer ju längre första halvlek gick, men de gör också en bra match. De viktiga är att vi är där och skapar chanser, sen är det några centimeter hit eller dit från att vi gör fler mål i första. Vi ska vara nöjda över matchen i stort.

Strax efter det missade friläget fick dock Björndahl chansen från elva meter sedan Bjarkason rivits ner i straffområdet. Med ett lågt skott tryckte han bollen i nät till höger om målvakten.

– Det hade faktiskt skrivit upp mig som första straffskytt, så det var bara att sätta dit den. Jag bytte hörn precis innan, så jag fick den inte lika långt ut som jag ville. Men det blev mål och det är det som räknas.

Men han var på den med fingertopparna va?

– Ja, men den var stenhård så kan kunde ju inte hålla den, haha...

Hur van straffskytt är du?

– Jag har inte tagit alla straffar i Degerfors, men de flesta. Jag har gjort mål på alla. Någon har målvakten räddat och sen har jag gjort mål på returen. Jag är van att ta straffar och jag trivs med det. Det är sköna mål att få. Hade straffen varit innan, så hade friläget kanske suttit. Det är lite självförtroendehöjande.

Så det var lite skönt att få ett mål direkt efter att ha missat friläget också?

– Jo, precis. Jag är så som människa att jag är hård mot mig själv. Jag vet exakt vilka dueller och vilka situationer som jag kunde ha gjort det lite bättre i. Men det är fortfarande första matchen och det är mycket nya ansikten här. Vi behöver lära känna varandra, men vi kommer som sagt till chanser och vi har några fina kombinationer, så jag är nöjd med matchen.

Vad tar du med dig från dagen?

– Det är alltid gött att gå ut på Behrn arena. Det var bra med folk och det var skönt att få ett fint mottagande av Kubanerna. Det är en fin dag och vi vinner med 4–0.

Ja, när laguppställningen lästes upp inför matchen fick Björndahl ett lite extra högt jubel från publiken.

– Det är alltid skönt med kärlek. Jag ska ge tillbaka så mycket jag kan.