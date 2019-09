Björnquist om kompisens sjukhusbesök efter smärtsamma skadan: "Otäckt och det måste tas på allvar"

Daniel Björnquist drabbades av en fraktur i benet i början av matchen mot Östersund, missade sex allsvenska matcher innan han gjorde comeback som inhoppare mot Helsinborg borta. De tre senaste matcherna har den rutinerade försvararen startat.

Allt talar för att Björnquist fortsatt startar även mot IFK Norrköping.

Frågan är bara om det blir i trebackslinjen eller på högerkanten.

– Det beror på hur Axel (Kjäll) vill formera laget och hur det är med olika känningar och skador. Jag förbereder mig på alla scenarior. Jag har tränat en i trebackslinjen och det finns säkert en chans att jag spelar där. Vi får se, säger Daniel Björnquist efter fredagsträningen.

ÖSK mot IFK Norrköping brukar betecknas som klubbarnas närmaste derby.

För Daniel Björnquist har mötet haft en speciell "derbykaraktör" sedan bästa kompisen Kalle Holmberg lämnade ÖSK för Norrköping. Den här gången kommer de dock inte mötas på planen. Holmberg är nämligen lårskadad och missar matchen.

Det där är otäckt och något man måste ta på allvar

Björnquist berättar om den dramatiska skadan.

– De mötte Hammarby innan landslagsuppehållet och då fick han en lårkaka. Han drogs med det under en vecka innan det blev bättre men olyckligtvis fick han en ny smäll under en U21-match som tog riktigt illa. Jag vet att han var på sjukhus under en kväll och en natt. Han hade väldigt ont. Det blir ett väldigt tryck i låret och det spänner i muskeln. Det där är otäckt och något man måste ta på allvar, säger Daniel Björnquist.

Kalle Holmbergs kontrakt med IFK Norrköping går ut efter säsongen. 26-åringen siktar på ett utlandskontrakt men många ÖSK-supportrarna hoppas säkert på att Björnquist redan är igång med "operation övertalning" för att locka honom tillbaka till Örebro.

– Det gör jag alltid. Jag vill gärna ha tillbaka honom hit. Han är en jätteduktig spelare och en fantastiskt bra människa.

Det skulle vara något av en drömvärvning för ÖSK?

– Bra spelare är alltid välkomna. Kalle har ju en historik här som är bra också. Han är ju en Örebrokille, som jag alltid säger åt honom. Det får han aldrig glömma.

Björnquist och Kalle Holmberg har daglig kontakt. Ibland via SMS men allra oftast via dagliga telefonsamtal.

Vi har en väldigt nära relation och är bra kompisar.

Inför de allsvenska mötena blir tonen lite hårdare mellan vännerna.

– Det brukar vara lite psykningar mellan oss men det har varit lugnt den här gången. Vi får se om det händer något under dagen när jag ringer till honom och kollar hur han mår. Vi pratar nästintill varje dag i telefon. Vi kollar läget hur det är med familjen och hans grabb Elis. Vi har en väldigt nära relation och är bra kompisar.

ÖSK har inte vunnit i Norrköping sedan vårmötet 2011 då Valdet Rama och Patrik Anttonen gjorde mål och laget vann med 2–0. Förra året vann IFK Norrköping i 29:e omgången i en dramatisk match där Daniel "Daja" Sjölund avgjorde på tilläggstid med den allsvenska karriärens sista spark.

Jag minns att vi åkte dit sent och att det var riktigt tungt.

– Vi får ge igen på dem från förra året. Jag minns att vi åkte dit sent och att det var riktigt tungt. Norrköping är tunga och skickliga. Det är ett lag med mycket individuell skicklighet. Men vi vet vad vi kan och vi får plocka fram det i morgon.

Det är allsvenskans sjua mot åtta som möts på Östgötaporten. Men mellan lagen skiljer elva poäng och det gör att man inte tänker så mycket på närheten i tabellen.

– Nej, det kanske man inte gör. Det är väl på grund av att det skiljer några poäng.