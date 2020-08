Black Knights förstärker från tyska finallaget: "Ett enormt tillskott"

Örebro Black Knights fortsätter att plocka in förstärkningar från utomlands inför säsongens satsning. Sedan tidigare har klubben bland annat hämtat in amerikansk, spansk och norsk styrka. Nu hämtar klubben även in tysk offensiv.

Black Knights sportgrupp och tränare Timothy Speckman har länge fört diskussioner med Lukas Maier om spel i Sverige under säsongen 2020. Nu meddelar klubben att den 24-åringen offensiva linjemannen från Stuttgart är helt klar.

– Lukas är atletisk och intelligent. Jag ser mycket fram emot att integrera honom i vårt lag och vill rikta ett tack till Cody Pastorino och Schwäbisch Hall Unicorns för deras hjälpsamhet i den här processen, säger Timothy Speckman till klubbens hemsida

Samtidigt meddelar klubben att den spanska rekryteringen Eduardo Sanchez tvingas åka hem för att undersöka en skada som han ådrog sig under sista träningen inför premiärmatchen mot Uppsala 86ers.

– Det spelar ingen roll att jag bytt land och liga – fokuset är fortfarande att vinna guld. Jag hoppas kunna hjälpa oss att göra det genom min atletiska förmåga och förståelse för spelet, säger Lukas Maier.