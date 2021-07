Black Knights lyckoträff – värvar spanska landslagsspelare: ”Bästa hon sett i Europa”

Med fem veckor kvar till seriestart börjar Black Knights pusselbitar falla på plats. De senaste nyförvärven hittades i den spanska ligan – lite av en slump.

Isabella Pelonzi, italienskan som spelade i Black Knights förra säsongen, hamnade i Spanien. Där fick hon syn på Christina Gomez.

– Isabella rekommenderade mig att kolla på Gomez, skickade lite klipp tidigt i våras och det var en riktigt wow-faktor. Christina kan användas till allt, som en schweizisk armékniv. Hon var den stora stjärnan i laget där hon främst spelade försvar men gick in som running back och gjorde minst en touchdown i varje match. Hon är också väldigt ung, bara 19 år, men hon sticker ut. En all around spelare som är väldigt duktig på allt, säger Henrik Dahl, Black Knights defensiva koordinator som jobbar med rekryteringar.

Gomez spelade så sent som i våras final i den spanska ligan med hennes Black Demons. Gomez beskrevs som ostoppbar och laget vann med hela 51–0.

– Isabelle (Pelonzi) beskrev henne som det bästa hon sett i Europa. Hon hade två eller tre touchdowns i finalen.

Under perioden som Dahl scoutade Gomez hittade han av en slump ytterligare en spelare i den spanska ligan. Och precis som Gomez har även Laura Martinez Finaga erfarenheter från landslagsspel.

– Det var när deras lag mötte varandra i Spanien. Laura var den enda spelaren som kunde stoppa Christina och ge henne en match. Dom verkade känna varandra och på så sätt började vi prata med Laura också.

– Hon är också en flervägsspelare. Spelar väldigt fysiskt och är duktigt på att blockera. Hon har, och kan, spela åt båda hållen. Tittar man på våra förluster förra säsongen är det spelare som kommer passa bra in eftersom vi behöver spelare som kan gå in på båda sidor.

Dahl berättar att det inte är några stora pengar det handlar om för att värva in spanjorskorna. Men arbetet med Laura gick lite enklare.

– Hon jobbar som motorcykelreparatör i hennes föräldrars verkstad. Då var det lätt att få semester för att komma hit och spela. Dom tyckte att det var ett spännande äventyr.

Superserien drar igång vecka 33. Då väntar en repris från fjolårets final direkt när Black Knights ställs mot Carlstad Crusaders. Nyförvärven ansluter till laget två veckor innan.

– Vi ska ha ett träningsläger då och vill ha spelarna på plats. Förra året kastades några spelare in direkt i hetluften. Nu har vi tid att hitta vilka roller alla ska ha och lägga pusslet inför seriepremiären.

Laget är i stora drag spikat berättar Dahl. Men han identifierar också ett problem som kan komma och bli stort beroende på hur säsongen går.

Säsongerna laget vann SM-guld, 2016 och 2017, var det som minst 40 spelare tillgängliga för match. I år kan det vara 25.

– Vi har inte det djup som vi hade förr. Det kommer inte bli några stora förändringar i truppen men det kan komma in någon spelare till. Vi har ett väldigt bra lag med många bra spelare, men djupet är problemet. Vi skulle inte må bra av skador och sjukdomar och det är speciellt med pandemin. Det kan bli med väldigt kort varsel som en spelare inte kan spela vilket för det väldigt mycket mer osäkert.

– Det har varit två år som vi inte har kunnat rekryter. Återväxten har varit lidande och Universitetet, där vi brukar hitta en del spelare, har haft det mesta på distans. Grundverksamheten måste komma från det egna, vi har inte jättemycket pengar och kan inte köpa in ett helt lag.