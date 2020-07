Black Knights-spelaren fortsätter karriären i USA – kontaktades via Instagram: ”Visste ingenting om ligan”

Stockholm Mean Machines blev tvungna att dra ur sitt lag ur damernas superserie säsongen 2019. Då lånades runningbacken Melina Malaxos ut till Örebro Black Knights och fick vara med och spela SM-final, Black Knights förlorade då mot Carlstad Crusaders.

Nu står det klart att Malaxos kommer att fortsätta karriären i USA, när landet startar en professionell damliga.

– Det hela började med att min vän från Finland blev signad av ett lag i New York. Hon och jag har varit på några läger (Nordic Girls Camp). När hon la ut på instagram att hon signat med New York Stars till 2021 började jag följa lagets instagram. Jag visste ingenting om ligan eller om lagen just då, men har fler vänner från Europa som började signa med det laget och andra och de började reposta inlägg från ligans officiella Instagram, säger hon i ett pressmeddelande från Black Knights.

Ligan kommer heta WFLA, women's football league association, och 2021 blir den första säsongen som spelas. 31 lag, 15 i den västra konferensen och 16 i den östra. Ligan vill att även damspelare ska få möjligheten att spela professionell fotboll på samma villkor som männen i NFL.

– Laget jag signat med heter San Diego Tridents och spelar i den västra konferensen. Tanken är att jag kommer åka dit i Januari och sen börjar säsongen i maj. Vi kommer spela tio matcher, åtta i vår konferens och två i den östra.

Vännerna delade inlägg på sociala medier och det var också så som Melina själv kom i kontakt med ligan. Bland annat kom hon i kontakt med Tridents som hon också kommer spela för men även andra lag. Från sociala medier blev det sen mejl och en inbjudan till en virtuell combine. Då fick hon chansen att prata med lagets ägare och tränare tillsammans med några andra spelare.

– Jag var verkligen sjukt nervös i månader medan hela processen höll på. Det är så nytt och samtidigt en så stor chans, men det kändes rätt redan från början. Det är ju drömmen för nästan alla fotbollsspelare att ta sig till USA och på damsidan är det lite svårare att ta sig dit då det inte finns så många möjligheter.

Även Örebro Black Knights ser positivt på runningbackens kliv över till USA.

– Vi är jätteglada och stolta för hennes skull, även får våran skull då det visar att vi gör någonting rätt, säger Micael Jönsson till NA.