Black Knights tvingas bryta kontraktet med nya tränaren: ”I slutändan ett ekonomiskt beslut”

Coronapandemin sätter käppar i hjulen för all idrott.

Örebro Black Knights satsade hårt inför årets amerikanska fotbollssäsong, men nu är det inte en säkert att den blir av. Superserien skulle redan ha startat men kommer i bästa fall att dra igång den 15 augusti. Därför har klubben nu tagit det drastiska beslutet att säga upp avtalet med huvudtränaren Timothy Speckman, som anslöt till klubben i februari.

– Det är en prioritering, i slutändan ett ekonomiskt beslut. När vi går in i den här fasen, där vi startar om försäsongen, så har vi inte samma behov av den fotbollskunskap som Tim besitter. Vi har nästan aldrig haft en headcoach under försäsongen. Under de här omständigheterna kommer vi bli tvungna att ta kostnader i vår och i höst hur vi än gör, så vi måste vara försiktiga med pengarna och agera ansvarsfullt, säger Michael Jönsson i Black Knights sportgrupp.

Spelartruppen och de övriga ledarna i klubben informerades före tisdagskvällens träning på Trängens konstgräs, och redan på onsdagen reser Speckman till Travemünde där han bor och arbetar sedan ett antal år tillbaka. Bråttom eftersom Tyskland på fredag väntas införa strängare karantänsregler.

– Det känns förstås jättetråkigt att lämna, men det är tufft för många just nu och är inte mycket att göra åt. Styrelsen har varit väldigt ärlig och öppen och kommunicerat på ett bra sätt, säger Speckman som hann med drygt en månad i Örebro.

– När jag kom från Tyskland var allt normalt, men bara en vecka senare började allt förändras och sedan har det rullat på i allt snabbare takt. Jag hann börja lära känna spelarna och se lite av den vackra staden och försökte sätta min prägel på verksamheten. Men jag har inte hunnit med så mycket som jag hade gjort en normal vår.

Kommer du tillbaka i augusti?

– Det är omöjligt att säga. Det finns så många variabler. Det första jag sa till styrelsen när det här beslutet togs var att jag investerat så mycket tid och kraft i det här och att de investerat mycket pengar och kraft, så det vore verkligen bra om jag fick en chans att återvända och avsluta det. Jag skulle verkligen vilja göra det. Men vi får vänta och se vad som händer.

Framför allt två aspekter spelar in: Speckmans arbetssituation och Black Knights ekonomi. I Tyskland driver amerikanen ett enmansföretag som håller föreläsningar och seminarier kring företagsengelska och ledarskap för företag som handlar internationellt. Han satte det i väntläge över sommaren när han hoppade på Black Knights anbud, och skulle starta upp igen i augusti. Samtidigt är det oklart om kunderna finns kvar efter coronakrisen.

– Det är nog 50/50 om han kan komma tillbaka efter sommaren. Vi måste känna att vi har råd och Tim måste känna att han vill och kan. Vi har redan diskuterat alternativa lösningar och har en backupplan, säger Jönsson.

Oavsett kommer Black Knights att behålla sin enda proffsspelare, amerikanske quarterbacken Jake Sisson, och sin schweizisk-italienske widereceiver Alan Orsetti.

– Jake kommer från delstaten New York, det värst coronadrabbade området i hela världen. Vi kan inte säga upp avtalet och skicka hem honom dit, det är en ickefråga och handlar om rent humanitära skäl. Alan kostar oss inga pengar, han får inte ta emot betalning eftersom han vill spela på college. Så länge han har råd att vara här är han välkommen att stanna, säger Jönsson.

Black Knights defensive koordinatorn Sam Eisenstadt åkte hem till sin familj i USA redan för tre veckor sedan, för att vara med dem under coronakrisen. Han ska återvända i sommar. Träningarna kommer tills vidare att drivas av Black Knights övriga tränarstab: Filip Jönsson, Johan Lindahl, Aleksi Nyström, Sebastian Nilsson och Johan Stål.

Örebro Black Knights herrlag har gjort 19 säsonger i superserien och spelat sex SM-finaler. Samtliga har slutat med förlust. I fjol slutade laget trea av fyra lag i grundserien och åkte ut i SM-semifinal mot ärkerivalen Carlstad Crusaders.