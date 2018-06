Omkring tjugo i ett under torsdagen så fick SOS in ett larm om en brinnande bil i Burger Kings drive through i Arboga. Elden släcktes och situationen ansågs vara säker. Något som visade sig vara en felbedömning. Strax innan BBLAT går ut i livesändning så började bilen brinna igen, vilket ledde till kraftiga lågor, tjock svartrök och flera smällar.

Se hur branden startar, tar fart och tillslut leder till flera explosioner i klippet ovan som utspelar sig innan BBLAT:s livesändning.