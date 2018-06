Kvinna hade inbrott när hon sov – blev av med nycklar och smycken

– När kvinnan vaknade på morgonen stod ytterdörren öppen och hon vill minnas att hon hade låst den. Nycklar, guldsmycken och en moped var borta, berättar Tommy Lindh, presstalesman på polisen.

Inbrottet i villan är in det enda inbrottet som skedde i Degerfors under natten. Även Riagården fick oönskat besök. Där är det oklart hur personerna tog sig in i huset och om något har blivit stulet.

Ser ni något samband mellan inbrotten?

– Det är klart att man måste titta på samband. Det finns inget konkret som binder de samman. Men två inbrott samma natt i lilla Degerfors, då måste man titta på samband, säger Tommy Lindh.