Försvunnen man kan ha rört sig i Örebro län – stora resurser söker efter mannen

Enligt polisen kan mannen ha rört sig i riktning mot Åtorp, Nybble och Skottlanda i Örebro län.

Mannen uppges vara klädd i rutig skjorta (blå och vit), jeans och träskor. Han är smal, cirka 173 cm lång och bär glasögon, uppger Polisen i Örebro län på sin Facebooksida.

Under natten är mannen fortsatt försvunnen. Stora resurser hos polisen söker mannen. Även militären kopplas in i sökandet om mannen inte hittas under den tidiga morgonen.

Vid iakttagelser ring polisens regionledningscentral på telefonnummer 114 14.

Texten kan komma att uppdateras.