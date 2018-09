Våldtäkten ska ha skett någon gång under augusti till och med september. Mannen misstänks även för att under samma period ha gjort sig skyldig till försök till sexuellt tvång, sexuellt ofredande och för kontakt med barn i sexuellt syfte.

Åklagaren lämnade in häktningsframställan under tisdagen – senare under dagen beslutade Örebro tingsrätt att mannen skulle häktas på den högre misstankegraden.