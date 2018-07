Läckande segelbåt på Hjälmaren – togs in till land

– Det är en segelbåt som kan ha gått på grund och tar in vatten. Det är ingen fara för någon människas liv, säger Magnus Djursvik, inre befäl på Nerikes brandkår.

Både Sjöräddningssällskapets båt RS Hjälmaren och räddningstjänstens räddningsbåt bistår segelbåten ute på Hjälmaren.

– Vi är framme där och jobbar. RS Hjälmaren har varit där länge och hjälpt till. Vi pumpar ut vatten ur båten och ska förankra den på något sätt, säger Magnus Djursvik.

Orsaken till olycka, eller om det ens var en olycka, är ännu oklar.

Under natten mot tisdagen kunde Nerikes brandkår bekräfta att de tagit in den läckande segelbåten till land, och att det inte behövdes fler åtgärder. Ingen ska ha kommit till skada till följd av händelsen. Orsaken till varför båten började ta in vatten är vid tidpunkten fortsatt oklar.