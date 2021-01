Blev min son diskad i hemkunskap?

Kära hemkunskapsfröken!

Jag uppskattar dina insatser i min 13-åriga sons liv och fostran. Verkligen. Tack vare dig har jag fått mig en uppläxning på grund av att jag serverar för lite vegetariskt. För det borde jag verkligen. För hälsans skull och för klimatet. Ja du har så rätt. Men jag har faktiskt försökt med linser och bönor, olika kålsorter och rotfrukter under hela min mamma-karriär. Allt medan sonen slevar i sig köttfärsen och snabbmakaronerna, dränkt i ketchup och med två oliver på tallrikskanten (grönsaksblandningen gick han förbi) får jag en lektion om vikten av fullvärdiga vegetabiliska proteiner och fibrer av bra kvalité.

Jag tänker att detta kanske blir en praktisk verklighet i hans liv en dag. Kanske.

Det är inte jättelätt att trolla fram ingredienserna till Kyckling Alfredo i samma stund som lektionen börjar.

Jag tycker din idé att barnen skulle laga mat hemma i sitt eget kök var jättebra, nu när de har hemmaskola. Lunchbekymret var ju löst samtidigt som han fick sin hemkunskapslektion. Jag har ett önskemål bara. Skicka gärna receptet några dagar innan så att den heltidsarbetande mamman kan planera. Det är inte jättelätt att trolla fram ingredienserna till Kyckling Alfredo i samma stund som lektionen börjar. Särskilt inte när man bor en mil från affären, barnet är ensamt hemma och mamma står i full färd med att sätta urinvägskateter på en gammal farbror, i andra änden av stan.

Ja, jag tycker faktiskt lite grand att jag gjorde ditt jobb i dag, kära hemkunskapsfröken. Samtidigt som jag tog hand om åldringarna har jag sufflerat min son i köket. Han hittade till slut en gammal kokbok från min studenttid, där alla recept var för en portion. Han bläddrade snabbt och hittade ett recept som matchade dagens teoriavsnitt: kombinera kolhydrater, protein och lite fett i samma komposition.

Vi lade på luren. Jag kände mig trygg att reservplanen skulle gå vägen.

Jag skulle även önska att man upplyser 13-åringar om att burktonfisk på väggen inte luktar så gott efter en stund.

Hos nästa gamling ringde telefonen lagom till jag skulle plocka fram alla provtagningsrör och kanyler.

"Jag får inte upp tonfiskburken! jag har haft sönder två burkar och jag får inte upp den! Jag har bara en kvar! mamma hjälp mig! Jag kommer få f i hemkunskap!"

Paniken är total i hemmaköket.

Efter lite guidning i hur man använder en konservöppnare löser det sig och rätten, pasta med en tonfiskburk och smält ost och svartpeppar, kunde ätas upp.

Om han gillade rätten? Japp. Kastrullen var renskrapad så när som på den fastbrända osten, när jag kom hem. Och han lyckades med uppgiften att kombinera de tre makronutrienterna.

Men kära hemkunskapsfröken, jag trodde i min enfald att hygienen i köket var ett betygsgrundande delmål i ditt ämne. Att säker hantering av mat, renlighet och kunskapen om hur man diskar fastbränd ost hörde till baskunskaperna. Jag skulle även önska att man upplyser 13-åringar om att burktonfisk på väggen inte luktar så gott efter en stund.

Ja. Målet är nått. Lunch lagad lite improviserad enligt instruktionerna. Om vi har tur drar inte disk-insatsen ner betyget allt för mycket.

Nu ska jag slappa i husets enda rena hörn. Over and out.

”mamman”

Örebro