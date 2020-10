Blomstervall & Mayer: Efter klubbesöken ►”Vi känner oss besudlade”

Nattklubbarna har hatats på nätet, anklagats för smittspridning och för att skita i en av vår tids största samhällskriser. Är det verkligen så, undrar vi när vi sitter på redaktionen – bara några hundra meter från nattklubbarna.

Vi är journalister på NA – Hanna Blomstervall som skriver om nöje och kultur och Jennifer Mayer som bevakar nyheter. 29 och 32 år. En singeltjej och en småbarnsmamma. En van kroggäst och en som sällan är vaken efter 22.

Tillsammans har vi bestämt oss för att ta reda på hur det ser ut på nattklubbarna i coronatider. Vi kommer att besöka tre olika nattklubbar: Ritz, Villa Strömpis och Satin.

Det är lönehelg. Trots det är det inte mycket folk i kön utanför Ritz klockan halv elva. Vi är helt nyktra, och dessutom lite smånervösa när entrévärden eskorterar oss in på den första nattklubben.

Vakten ger oss omedvetet bästa bordet för uppdraget: precis vid baren med öppet synfält över hela lokalen.

Ännu sitter alla lydigt ner vid sina bord – men det ska komma att ändras. Snart börjar Ritz krogshow, där servitriser i klädda masker och fejkade AK-47:or spatserar runt i lokalen, showar för kroggästerna, för att sedan ställa sig på bardisken och dansa.

Samtidigt lutar sig en man vid bordet bakom över oss och säger: ” Where do you go out in Örebro?”. Vi känner hans spritluktande andedräkt mot kinderna.

Vakten skyndar snabbt fram.

– Är det lugnt här tjejer? Undrar han och ber sen killen att sätta sig vid sitt eget bord.

I vanliga fall hade det där varit ett normalt kontaktförsök. Men det slår oss att ingenting är som vanligt. Vakten har blivit den ofrivilliga föräldern som bestämmer vem som får prata med vem.

De dansande servitriserna gör åter entré – varför få de röra sig fritt i lokalen utan att ”föräldern” håller koll på deras minsta steg?

Klockan har närmat sig midnatt och det bryter ut spontandanser här och var.

Halv ett kliver vi in på Strömpis.

Musiken är så hög att vi får skrika till varandra. Unga tjejer och killar i nedre 20-årsåldern sitter tätt ihop vid borden. På ena sidan om oss använder en tjej dörrposten som strippstång. På andra sidan sitter en kille och hånglar upp båda bordsgrannarna.

Man undrar ju, för det första om de är i en relation. Men kanske framför allt det andra – vad är det för avstånd som gäller mellan gästerna i ett sällskap?

Vi båda har vid det här laget huvudvärk på grund av den höga musiken, och bestämmer oss för att göra ett toalettbesök innan vi går till nästa klubb.

Vi möts av en stor spya på golvet vid toaletterna. En tjej i bakgrunden ropar: ”Jag har försökt att täcka över den med toalettpapper”.

Vi krånglar oss förbi spyan och tar oss in på den ena toaletten. Det saknas handsprit, det är toalettpapper över hela golvet och det är så äckligt att man inte ens vill ta i något där inne med tång.

Vi flyr ut med den handsprit vi själva tagit med oss i högsta hugg.

På nästa klubb, Satin, gör vi ett nytt försök. Vi får stå och trängas i kön för att komma in på toaletten. Till slut kan vi låsa dörren om oss, men till vår besvikelse upprepas samma situation – inget toalettpapper och ingen handsprit. Vad är det som egentligen gäller kring handspriten?

Efter en nykter helkväll i Örebros nattliv känner vi oss båda rätt så kissnödiga men också besudlade.

Det spelar ingen roll om krogarna gör rätt – smittan finns där. När alkoholen kommer in så åker vettet ut och coronaviruset tar inte hänsyn till fulla människors dumhet.

