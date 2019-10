Blött, blött, blött – här är veckans regntyngda prognos: "Blir ihållande"

Gårdagen bjöd på bitvis riktigt soligt och vackert höstväder. Många örebroare lapade sol och fixade i sina trädgårdar inför vintern. Om man valde att skjuta upp det jobbet till denna vecka får man räkna med betydligt blötare förutsättningar.

– Ja, det ser ut att komma in regnområde efter regnområde från sydväst i veckan, säger Per Holmberg, meteorolog på vädertjänsten Stormgeo.

Här är Per Holmbergs prognos för hela veckan:

Måndag: Ett ihållande regnområde har berört länet under natten och morgonen. Mitt på dagen drar det bort, men det är fortsatt mulet. Mitt på dagen blir det tillfälligt blåsigt och temperaturen blir 7-8 grader.

Tisdag: Ett nytt regnområde kommer in över länet under förmiddagen. Räkna med ihållande regn, som sedan drar bort under kvällen. Temperaturen: 6-8 grader.

Onsdag: Det blir en gråmulen och något disig dag. Det kan förekomma något lättare regn eller duggregn och temperaturen blir mild, 10-11 grader.

Torsdag: Ännu en mulen dag med risk för regnskurar. Temperatur runt 8 grader.

Fredag: Här är prognosen något osäker, men det ser ut att kunna bli en mellandag med uppehållsväder. Eventuellt kan solen titta fram. Temperaturen kan bli upp mot 12 grader.

Helgen: Ett nytt nederbördsområde kommer in över landet. Det ser ut att bli regnigt under stora delar av lördagen – temperaturen kan nå 13 grader. Söndagen kan bli något torrare.

