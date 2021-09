Boende i Varberga tvingas använda utedass

Det tycks som om Victoria park experimenterar med hyresgästernas tålamod, och värdighet. Det senaste är ett redan påbörjat projekt, som innebär att vatten och avlopp ska vara avstängda under en 10-dagars period som sträcker sig över tre veckor. Ska du diska, laga mat, tvätta, dricka och så vidare, ska du inte låta vattnet rinna in i avloppet, utan du häller ut vattnet i hinkar, eller dylikt. För att duscha och uträtta andra naturliga behov har man kört in en barack på gården, med tre duschar och toaletter. Victoria park räknar ändå med att hyresgästerna ska bita ihop och bo kvar, och klara sig såsom man gjorde för två hundra år sedan i Sverige. I praktiken blir lägenheten inte brukbar under denna period, och frågan är om Victoria park bryter mot hyreskontraktet utan att erbjuda någon kompensation.

Det är högst osannolikt att någon i Victoria parks styrelse är beredd att bära sitt lilla barn ut till baracken efter midnatt för att kissa. Låt bli gamla och sjuka och de som inte vågar ta sig ut i kyla och mörker för att uträtta sina behov. Victoria park verkar inte ha haft hyresgästens bästa för ögonen i detta projekt. Flertalet hyresgäster är oerhört frustrerade och vet inte hur de ska kunna överleva denna period. Ta ledigt från jobbet, och bo hos vänner och släktingar? Ta in på hotell? Eller låta barnen ha ledigt från skolan och åka på semester? För det blir problematiskt att bo kvar under sådana omständigheter.

Victoria park: era hyresgäster förtjänar en bättre behandling.

”Varbergabo”

Örebro