Morgondagens stjärnor vallfärdar till Örebro när Safirs Internationella drar igång: "Det är ett skådespel"

465 spelare, 2300 matcher, 100 domare och 200 funktionärer. Ja, ni hör ju själva – det är den tiden på året igen, när Safirs Internationella intar Idrottshuset i Örebro med all sin bordtennisfeber. Tävlingarna drar igång under onsdagen och pågår till och med söndag.

– Det är fascinerande, och ett skådespel. Det är en plats där många möts, och Safir är ju en av de absolut mest populära tävlingarna, säger Per Hällström till Sporten inför jätteturneringen.