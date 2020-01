Började säsongen som tredjemålvakt – nu lyfter han Lif Lindesberg mot ligakval: ”Behövde ett skott i huvudet för att komma igång”

Gratis inträde och ett billotteri gjorde fredagskvällens möte mellan Lif och AIK till årets match i Lindesberg.

1 262 på läktarna – säsongens överlägset bästa siffra – kokade nästan över när hemmalaget i andra halvlek vände fyramålsunderläge till ledning men sedan hade förtvivlat svårt att avgöra.

Två raka räddningar av Robert Mjörnander vid 28–27 gav dubbla lägen att sätta spiken i kistan, men Herman Bosson drog en boll rakt på AIK-målvakten Jonatan Vidgren och Jesper Nilsson prickade stolpen. I stället fick AIK chansen till ett sista anfall med 27 sekunder kvar. Men något mer avslut blev det inte. Lif-försvaret stängde igen, och AIK fick aldrig ens iväg bollen mot Mjörnander.

– Det var läskigt, men jag var ganska lugn ändå. Jag var inne i matchen. Har ni hört talas om att man kan komma in ”i zonen”? De pratade mycket om det under handbolls-EM, och nu kände jag att var inne i den. Jag var nervös, men jag kände ändå att jag hade koll, säger Ludvikasonen som var given som matchens lirare i Lif Lindesberg.

I första halvleken hade Mjörnander en otacksam uppgift när AIK med hjälp av tre raka Lif Lindesberg-utvisningar gick upp till 17–15 i paus. Och i andra fick han börja på bänken när Ludvig Mattsson fick chansen. Men när Mjörnander kom in drygt tio minuter in i halvleken radade han upp räddningar. Den första med skallen.

– Jag behövde ett skott i huvudet för att komma igång, säger han och skrattar.

På sista 20 minuterna lyckades AIK bara få in fyra bollar. Lif nio. Från 19–23 till 28–27.

– Vi gjorde det mer nervöst än vi hade behövt göra, vi hade några chanser att avgöra. Men otroligt skönt att vi lyckades knyta ihop det till slut, säger Mjörnander.

Länge såg det ut som om det var ligameriterade nyförvärvet Marcus Mattsson och ungdomslandslagsaktuelle Ludvig Mattsson som skulle göra upp om målvaktspositionen i Lif Lindesberg i år. Men i mitten av augusti återvände Mjörnander, som pluggat på idrottsgymnasiet i Lindesberg men aldrig spelat med A-laget, till klubben efter ett år i Kroppskultur.

Han inledde säsongen i division 2-laget, men fanns med runt A-laget som tredjemålvakt och fick testa en handfull allsvenska inhopp. Och tränarna gillade det de såg så mycket att de satsade på Mjörnander i stället för att värva nytt när Marcus Mattsson drog sönder ena knäet borta mot RP Linköping den 28 december. Plötsligt var han förstemålvakt i allsvenskan.

– Jag har faktiskt varit väldigt nervös, för jag har inte vetat vilken nivå jag legat på. Jag hade knappt spelat i allsvenskan innan, så jag blev lite ställd när Marcus skadade sig och jag plötsligt skulle in och spela 45 minuter. Men det har ju gått ganska bra, säger Mjörnander.

Han började med en briljant insats i 37–24-segern hemma mot Kungälv, då han spelade nonstop, och bar nu alltså laget till en ny seger som gör att Lif klättrar i tabellen.

Tre segrar på fyra matcher sedan Mattsson blev skadad gör att Lif nu bara en poäng upp till Amo på sista kvalplatsen mot handbollsligan. Sju matcher återstår av grundserien, härnäst väntar bortamatch mot Kärra nästa lördag.

Lif Lindesberg–AIK 28–27 (15–17)

Mål, Lif: Jesper Nilsson 6, Fatlum Ahmeti 5, Max Broman 4, Albin Järlstam 4, Herman Bosson 4, Fabian Lindholm 2, Filip Ottosson 2, Axel Magnusson.

Utvisningar, Lif: 3x2. AIK: –

Domare: Emil Blanck, Knivsta/Martin Strand, Skövde.

Publik: 1 262.