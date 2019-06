144 kvadratmeter stor nybyggd villa i Kumla såld till nya ägare

För några år sedan tyckte jag att det var ett ovärdigt och barnsligt sätt att kommunicera. Numera har jag svårt att skicka ett meddelande utan att använda dem. Jag syftar förstås på emojier, eller känsloikoner, som språkvårdare gärna vill att vi kallar dem.

I år är det tjugo år sedan japanen Shigetaka Kurita – då anställd på ett mobilföretag med uppdrag att förbättra deras meddelandefunktion – skapade de första emojierna. Internetmuseum firar 20-årsjubileet med utställningen ”Emojins historia – hur smilande ansikten gick från antikt klotter till världsspråk.”

Fyller samma funktion som minspel, leenden och kroppsspråk gör i våra fysiska möten

För ett världsspråk har de blivit, emojierna. På ett sätt som esperanto aldrig lyckades med. Numera skickas miljarder emojier via chatt och sms varje dag. En undersökning 2015 visade att 92 procent av internetanvändarna brukade emojier. Och samma år utnämnde Oxford Dicitionaries för första gången en symbol till årets ord: ”Face with Tears of Joy”, alltså det gråtskrattande ansiktet som också är den mest använda emojin i världen. Ordboken motiverade beslutet med att traditionella alfabetiska texter inte kan matcha dagens snabba, visuella kommunikation.

Emojierna utvecklas och utbudet utökas. Mens har fått en egen symbol. Och i år lanseras figurer som illustrerar funktionsnedsättningar, som t ex hörapparat, blindhund och personer i rullstol.

Pistol-emojin har omvandlats till en leksakspistol. Kanske för att den riktiga puffran fått rättsliga konsekvenser. I USA polisanmäldes en flicka som skickat en pistol, en kniv och en bomb med meddelandet ”see you in the library”, vilket tolkades som ett hot mot skolan. Och i Frankrike dömdes en man efter att ha skickat en pistol-emoji till sin f d flickvän.

Sådana känslouttryck sägs ge ett oseriöst intryck

Herman Melvilles klassiska roman Moby Dick har översatts till emojier – Emoji Dick. Ett tämligen meningslöst projekt, i mitt tycke. Emojierna fungerar ju bäst som komplement och förstärkning av orden, och fyller samma funktion som minspel, leenden och kroppsspråk gör i våra fysiska möten. Men eftersom vi alla uttrycker känslor olika, och har olika bilder av hur en specifik känsla ser ut, kan förstås även emojierna missförstås.

Numera använder jag som sagt emojier i nästan varenda meddelande jag skickar – förutom i jobbsammanhang, där sådana känslouttryck sägs ge ett oseriöst intryck. Och jag börjar lära mig vad de betyder. (För ett par år sedan skickade jag en bajshög i tron att det var en chokladkaka, och sådant händer ju bara en gång.) Har man väl börjat använda emojierna finns ingen återvändo, och det går lätt inflation i känslouttrycken. Jag känner att jag måste le nästan jämnt, och petar in glada typer överallt. Och hur ska jag tolka att kompisen som skickade både hjärtan och blommor i förra sms:et nu nöjer sig med en tumme upp eller ett vanligt, beigt leende? Har hen tröttnat på mig? När jag kommunicerar med mer stringenta typer som helt utelämnar emojis känner jag mig flamsig och tramsig med mina glada gubbar och röda boxhandskar. Eller är det helt enkelt personen i andra änden som är sur och otrevlig?

Men det finns något skönt demokratiskt över emojins framfart. Alla kan kommunicera hjälpligt med resten av världen, och människor som inte är så trygga med orden får en begriplig verktygslåda. Och de riktigt unga har inga dubier alls. När jag ber min sjuåriga dotter uttrycka sina känslor för mormor eller bästa barnvakten fylls skärmen av cirka femtio hjärtan, blommor, regnbågar, stjärnor, enhörningar och dansande flickor. Ingen risk för missförstånd där inte.

Åsa Sandell