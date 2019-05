152 kvadratmeter stort hus i Örebro sålt till nya ägare

Åsa Wikforss behövde en veckas betänketid innan hon tackade ja, berättar hon när TT når henne per telefon. Men i slutänden var beskedet ändå ganska självklart.

– Jag tror på att vi behöver institutioner som samlar in, bevarar och sprider kunskap. Det är så en väl fungerande demokrati ser ut, säger hon och fortsätter:

– Det här är en av våra äldsta institutioner, den har sina rötter i upplysningsfilosofin, jag hör till den upplysningsfilosofiska traditionen, så det är klart att för mig känns det som en oerhört spännande och viktig sak att delta i.

Tackar ofta ja

Det hör till saken att Åsa Wikforss ofta tackar ja när hon erbjuds att delta i olika sammanhang:

– Det är väl ett litet problem med mig då kanske, säger hon.

I livet handlar mycket om hårt arbete, menar hon, men en hel del handlar också om ren tur – att befinna sig på rätt ställe vid rätt tidpunkt och då tacka ja. Att våga göra det.

– Det kan ju ibland gå lite för långt men min erfarenhet är att det nästan alltid leder till oväntade och intressanta saker. Det är lite av en livsfilosofi, säger hon.

Inte sedan 1989, då Salman Rushdie-affären fick Kerstin Ekman och Lars Gyllensten att lämna akademiarbetet, har institutionen varit fulltalig. Men efter ett historiskt krisår, då sju ledamöter lämnat Akademien för gott, är samtliga stolar nu besatta.

– Nu är vi 18, vi är fulltaliga, det var 30 år sedan vi var det sist i Svenska Akademien. Det här är ju en triumf på det sättet, naturligtvis, det känns väldigt roligt, säger ständige sekreteraren Anders Olsson till TT.

"I alla fall roligt"

TT: Du vågar använda den typen av uttryck som "triumf" efter ett år när Akademien har fått så mycket kritik?

– Det ska man kanske inte göra, men det är i alla fall väldigt roligt att vi har kommit så långt i vår återuppbyggnad.

Den nyinvalda ledamoten Åsa Wikforss var nästan 50 år innan hon fick en fast tjänst som filosof. Men 2008 blev hon en av de första kvinnliga professorerna i teoretisk filosofi i Sverige och verkar sedan dess vid Stockholms universitet. Hennes forskningsområden är språk- och medvetandefilosofi och kunskapsteori.

– Hon är skolad i den anglosaxiska filosofin, är analytiskt orienterad, men har också mycket språkfilosofiskt tänkande, som traditionellt är en mycket manlig sysselsättning. Men hon har lyckats väldigt bra att komma fram där vilket är beundransvärt på många sätt, säger Anders Olsson.

2017 gav Åsa Wikforss ut boken "Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender" och hennes sommarprat i Sveriges Radio 2018 handlade också mycket om fejkade nyheter och hur vi förhåller oss till dem. I februari i år fick hon bokförlaget Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris på 100 000 kronor för att hon "med engagemang och envishet stimulerar till kritiskt tänkande".

"Tackar nästan alltid ja"

Själv har hon i en intervju på bloggen Framtidsfeministen beskrivit sitt liv som tursamt – men också betonat att hon medvetet försatt sig i situationer där hon kunnat utsättas för turen. "Om jag erbjuds att delta i ett sammanhang så tackar jag nästan alltid ja", berättade hon.

Anders Olsson konstaterar att det var länge sedan en filosof valdes in Svenska Akademien.

– Vi tycker det är jätteroligt att på det här sättet vidga våra horisonter. Hon är en bred humanist som vi behöver i Akademien. Vår första sekreterare Nils von Rosenstein var upplysningsfilosof och hade varit i Paris och träffat Voltaire och Diderot, det är mycket den traditionen hon fullföljer, den andan som besjälar henne.

Åsa Wikforss tar sitt inträde vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december, tillsammans med Ellen Mattson, Anne Swärd och Tua Forsström. Då är alltså 6 av 18 ledamöter kvinnor.

TT: Hade det varit möjligt att välja in en man till i Akademien?

– I princip hade det kanske varit det, men jag tycker att det här var ännu bättre, säger Anders Olsson.

Applåderar valet

Författaren Daniel Sjölin applåderar valet av Åsa Wikforss, som han beskriver som en "väldigt kompetent och bra person". Han konstaterar också att valet är mycket viktigt för Svenska Akademien.

– Det finns ett väldigt stort symbolvärde eftersom det betyder att ett mångårigt sår har börjat täckas igen. Det är ju inte så att Akademien inte har varit fulltalig eftersom det inte har funnits folk, utan på grund av konflikter och ett slags väldigt förlegat förtryck av människor som inte har kunnat lämna Akademien. Nu börjar de se ut som en riktig akademi och inte som en missbildning, säger han till TT.

Striderna inom Akademien har kostat enormt mycket i anseende hos människor i allmänhet, menar han.

– Men också litteraturen som sådan i Sverige har ju skadats ordentligt. Åsa Wikforss är en väldigt bra person som precis som de andra invalen kan bidra till att förändra bilden av snobbism och självförhärligande.

Sara Ullberg/TT

Erika Josefsson/TT

Patrick Stanelius/TT

Fakta: Akademien – stol för stol

Stol nummer 1: Eric M. Runesson, jurist

Stol nummer 2: Bo Ralph, språkforskare

Stol nummer 3: Sture Allén, språkforskare

Stol nummer 4: Anders Olsson, författare och litteraturforskare samt Akademiens ständige sekreterare

Stol nummer 5: Göran Malmqvist, språk- och litteraturforskare

Stol nummer 6: Tomas Riad, språkforskare

Stol nummer 7: Åsa Wikforss, filosof, tar sitt inträde i Akademien vid dess högtidssammankomst den 20 december.

Stol nummer 8: Jesper Svenbro, antikforskare och poet

Stol nummer 9: Ellen Mattson, författare, tar sitt inträde i Akademien vid dess högtidssammankomst den 20 december

Stol nummer 10: Peter Englund, historiker och författare

Stol nummer 11: Mats Malm, författare och litteraturforskare

Stol nummer 12: Per Wästberg, författare

Stol nummer 13: Anne Swärd, författare, tar sitt inträde i Akademien vid dess högtidssammankomst den 20 december

Stol nummer 14: Kristina Lugn, poet och dramatiker

Stol nummer 15: Jila Mossaed, poet

Stol nummer 16: Kjell Espmark, författare och litteraturforskare

Stol nummer 17: Horace Engdahl, författare och litteraturforskare

Stol nummer 18: Tua Forsström, poet, tar sitt inträde i Akademien vid dess högtidssammankomst den 20 december

Fakta: Åsa Wikforss

Född: 1961.

Bakgrund: Disputerade vid Columbia University i New York 1996 med avhandlingen "Linguistic freedom: An essay on meaning and rules". Blev 2002 docent vid Stockholms universitet, som den första kvinnan i Sverige i ämnet teoretisk filosofi. 2008 blev hon professor i ämnet.

Har också: Sommarpratat i Sveriges Radio, valts in som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien (2018) och forskat på temat "Knowing one's own thoughts", en fördjupning i externalism och självkännedom.

Får stolsnummer: 7 i Svenska Akademien.