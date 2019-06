173 kvadratmeter stort hus i Örebro sålt för 7 000 000 kronor

Den 2–3 juli deltar Alfa Romeos F1-team, det som fram till förra säsongen hette Sauber, i ett däcktest i Pirellis regi på österrikiska formel 1-banan Red Bull ring.

Då kan Marcus Ericsson vara tillbaka i en formel 1-bil för första gången sedan finalen i Abu Dhabi i vintras. Indycarserien har nämligen ett tre veckor långt uppehåll just då, och Örebroföraren känner att han behöver testa F1-bilen inför hösten, då han mer aktivt kommer att gå in i sin roll som tredjeförare bakom Kimi Räikkönen och Antonio Giovinazzi. Det innebär att Ericsson kommer att vara på plats under majoriteten av de sex F1-helger som återstår när Indycarsäsongen är slut.

– Tanken är att jag ska vara med på de flesta F1-racen från september till december, som reserv. Det är inte helt spikat, men det är planen. Så jag har uttryckt en önskan att jag vill prova bilen innan, bara för att hålla mig fräsch utifall det skulle hända någon av förarna något och jag skulle behöva köra. Och om jag förstått rätt så är det goda chanser att jag kan få köra ett test, säger Ericsson.

Är årets bil väldigt annorlunda än fjolårets?

– Den är baserad på fjolårsbilen, så den är inte helt ny. Men när jag var med på premiären i Australien så såg jag att det till exempel är en helt ny utformning på ratten. Jag tror att Kimi tagit med sig mycket från Ferrari där. Det är sådana saker.

Ericsson gjorde fem säsonger i formel 1 2014–2018, varav de fyra sista i det som nu är Alfa Romeo-teamet. Han har fortsatt att följa formel 1 från sidan under första halvåret utanför sporten, och har bland annat kunnat se sin ersättare Giovinazzi nollas som enda förare i något av de nio bästa teamen. Räikkönen ligger däremot tia i mästerskapet, efter att ha tagit poäng i fyra av fem race.

– Giovinazzi har haft det tufft, men man ska också komma ihåg att han haft jäkligt mycket otur. Det har varit både det ena och det tredje med motorstrul och allt möjligt. Det känns som att han fått en rejäl skopa missflyt, säger Ericsson men tillägger:

– Det är klart att det är svart på vitt att Kimi har överhanden i teamet, och vi får se hur det utvecklar sig. Jag vet ju hur det är i F1: Det är hård konkurrens och man blir alltid så jäkla hårt jämförd med sin teamkamrat. Det är en tuff bransch, och det är lätt att det inte går din väg när du får pressen på dig, det är lätt att börja göra misstag.

Hur har det varit att följa F1 utifrån, och jämföra med Indycar?

– Man tänkte inte så mycket på det när man var mitt i det, men det finns saker som formel 1 skulle kunna göra bättre, som de skulle kunna lära från en serie som Indycar. Just ovissheten och att alla kan vinna är något jag tycker är riktigt häftigt här i USA, och något som gör det jäkligt mycket roligare för mig som förare, egoistiskt. Klart som fan att det inte är kul för publiken när Mercedes startar säsongen med fem raka dubbelsegrar. Här i Indycar hade vi fem olika segrare på fem första race, säger Ericsson.

– Visst, F1 är F1, och det kommer det alltid att vara. Men det är synd att ovissheten och spänningen saknas. Det är häftigt med den här nerven som finns i USA, att alla kan vinna och att allt kan hända varje gång man går ut på startgriden. En annan sak som är kul med Indycar är tankningen, som gör att man tvingas in i depå även om man skulle kunna köra längre på däcken –i F1 är ju majoriteten av racen enstoppare nu för tiden. Att vi kör utan däckvärmare är också en bra grej, det gör att det alltid blir bra fajter och händer grejer när förarna kommer ur depån med kalla däck.

Trots att Ericsson har en fot kvar i formel 1-depån ser han sin framtid i USA. Han fyller 29 år i september men ser en karriär som sträcker sig förbi 35-årsdagen.

– Jag tänker nog längre än så, absolut. Jag visste inte riktigt hur jag skulle uppleva allt här i USA, det var så himla nytt när jag valde att skriva på, och det fanns en risk att jag skulle sitta här nu och tänka: ”Hoppas att säsongen är slut snart så jag kan göra något annat.” Men jag måste säga att jag trivs skitbra här, både med livet och med racingen. Jag har verkligen fått en nytändning och tycker det är väldigt häftig, rolig, utmanande racing. Jag ser gärna att jag är kvar här en lång tid, säger Ericsson.

– Sedan håller jag kvar vi det jag sagt hela tiden: Jag stänger inga dörrar. Saker kan ändras snabbt i den här branschen. Men som jag ser det nu vill jag verkligen lyckas här i Indycar, som är en serie där man verkligen kan jobba bra resultat om man jobbar hårt och har talang. Hade jag bara kört i år och sedan dragit tillbaka till Europa hade det varit surt, för första året handlar så himla mycket om att lära. Jag är helt övertygad om att jag kan vinna race i år, men jag vill vara med och fajtas ett helt år i mästerskapet också, och med den starten jag gjort i år kommer det inte hända.

Ett tiotal medarbetare från Alfa Romeo, däribland Ericssons tidigare raceingenjör Julien Simon-Chautemps som nu jobbar för Räikkönen, fanns på plats under helgens race i Detroit där Kumlakillen tog karriärens första pallplats i Indycar.

De har nu åkt vidare till Montreal för Kanadas GP, som körs i helgen, medan Ericsson laddar för ovalracet i Texas, natten mot söndag, svensk tid.