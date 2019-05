42-åring tar över fastigheten på Stimmerkulla Lindeberg 818 i Skyllberg

– Det var ett underbart samarbete. Jag gick till skolan varje dag i en månads tid. Det var ett intensivt och tidskrävande jobb, säger Sook Jin Jo.

Konstnären blev inbjuden av det internationella programmet "Artists in Residence" för att skapa ett verk i det offentliga rummet. Hon var i Örebro för första gången i november för att bilda sig en uppfattning om staden.

– Den gången var jag här i två veckor. Nu har jag varit här i sex veckor och arbetat. Örebro är en fin stad. Jag gillar speciellt hur man har bevarat naturen i staden.

– En dag var jag ute och promenerade för att sökta inspiration. I ett fönster såg jag fantastiska färger och former. Jag försökte ta mig in i byggnaden, men dörren var låst, jag ringde på och frågade om jag kunde få komma in. Det var så jag kom i kontakt med Örebro kommuns dagliga verksamhet, jag förstod direkt att jag ville jobba med dem. Jag har gjort många samarbeten förut, i olika länder. Men tidigare har det mesta varit förberett av de som bjudit in mig. Den här gången sprang jag in i ett samarbete av ren slump. Så det här är unikt.

Vilka tekniker och material har ni använt?

– Det är platspåsar och plastband från 60-talet, hönsnät och olika tyger och garner som vi har hittat och återanvänt. Jag är väldigt inspirerad av gerillaslöjd. Det är virkad, broderad eller stickad graffiti.

Vad betyder titeln?

– Titeln går att tolka på många sätt. Varje människa har en egen fantasi.

– Jag virkade mycket när jag gick i mellanstadiet, sen slutade jag göra det. Med den här processen har jag färdats tillbaka i tiden.

Hur kommer det sig att ni valde den här platsen?

– När jag gör offentlig konst så gillar jag att utnyttja marginaliserade platser som denna. Verket pryder ett dött träd. Det går att få människor att återupptäcka platser och se dem ur nya perspektiv.

Åsa Edberger Benallal är ledare på den dagliga verksamheten Tygtrasan. Hon menar att samarbetet med konstnären har varit givande på många vis.

– Det har varit ett riktigt lyft. Väldigt inspirerande. Många har varit delaktiga, det har passat alla kan man säga, säger Åsa Edberger Benallal.

– Vi håller ju på med skapande verksamhet. På Tygtrasan jobbar vi med textiler. Det är bland annat vävning, virkning och broderi. Konsthörnan arbetar med andra tekniker. Där är det målning, skulptur och screentryck som gäller.