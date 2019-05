74 kvadratmeter stort kedjehus i Storå sålt för 500 000 kronor

Örebroaren Hasse Olsson är ordförande för Sveriges sotarförbund, SSR, som just nu håller konferens på Örebro slott. Drygt 200 personer deltar och bland deltagarna finns internationella gäster från USA och Danmark.

Under fredagen ska en "hemlig" föreläsning hållas men för NA avslöjar Olsson att det handlar om ett nytt sätt att arbeta på under rubriken arbetsmiljösäker sotning.

Han förklarar bakgrunden:

– Vi har fått oroväckande rapporter från forskarna om att vi har en överdödlighet jämfört med andra yrkesgrupper vad gäller cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Det måste vi komma till rätta med, säger Olsson.

Sotare har har i alla tider känt till hur sjukdomsbilden ser ut det gäller cancer, och då i första hand prostatacancer. Men på senare har har det kommit fler alarmerande forskningsrön.

– Nu visar det sig att det är mycket mer än så. Nu har vi gjort en djuplodad undersökning om hur vi ska komma till rätta med det här och arbeta på ett annat sätt, förklarar Olsson.

Exponeringen för polyaromatiska kolväten, som ökar risken för cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar, är fyra–sju gånger så hög för sotare jämfört med andra yrkesgrupper.

– Den enda yrkesgrupp som ligger i närheten av oss är de som jobbar med kreosotslipers, Det känns usch och fy, säger Hasse Olsson.

Bakom forskningsrapporten står Karin Broberg, professor på Karolinska institutet, samt Håkan Tinnerberg, docent på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Det som oroar oss är att det i rapporten inte framgår om det är via luftvägarna eller om det är via huden vi får in sotet, eller både och. Vi vet inte om vi ska skydda oss med ansiktsmask eller om vi måste skydda huden bättre, påpekar Olsson.

Hasse har jobbat många decennier som sotare och upplevt en hel del begravningar för äldre kollegor.

– De flesta har inte blivit mer än 62 till 70 år, och de flesta har dött i hjärt- och kärlsjukdomar, hjärnblödning eller cancer. Och då tänker jag: Hur gammal kommer jag att bli?

– Min generation har varit mycket sämre med skyddsutrusning jämfört med dagens unga sotare, säger Hasse Olsson.